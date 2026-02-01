Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında karmaşa yaşayabilirsin. Sana öyle bir durumdan bahsetmek istiyorum ki, belki de çoğunuzun başına gelmiştir ya da gelebilir. Arkadaşlıkla aşk arasındaki ince çizgi bugün senin için dikkat çeken bir konu olabilir.

Hayatında uzun süredir var olan bir kişiyle arandaki duygusal bağın farklı bir boyuta taşınabileceğini hiç düşündün mü? Belki de bir süredir sıradan bir arkadaşlıkla devam eden ilişkin, bugün yeni bir boyut kazanabilir.

Bir arkadaşının sıradan bir tavır ya da hareketi, bugün senin için farklı bir anlam taşıyabilir. Bu tanıdık ama bir o kadar da yeni his, belki de aşkın sıcaklığı olabilir. Birlikte kurduğunuz ortak hayaller ise belki de arkadaşlık sınırlarını çoktan aşmıştır... Peki itiraf için neyi bekliyorsunuz? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…