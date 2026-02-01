Sevgili Terazi, bugün Aslan Dolunayı'nın etkilerini hâlâ üzerinde hissederken, sosyal çevrenle ilgili bir dönüşüm sürecine girebilirsin. Bu dönüşüm, gelecek planlarını da etkileyecek bir ayıklama sürecini beraberinde getiriyor. Ay'ın Başak burcuna ilerlemesiyle, kalabalıkların içerisinde senin enerjini yükselten kişileri seçme yeteneğin daha da artıyor.

İş hayatında ekip çalışmaları, toplantılar ya da ortak projelerle ilgili bir netleşme yaşanabilir. Bu durum, Pazartesi gününün enerjisiyle birleşerek 'herkesle değil, doğru kişilerle' ilerleme kararını daha da güçlendiriyor.

Bu süreçte zihinsel olarak biraz geri çekilmek isteyebilirsin. Her şeye yetişmeye çalışmak yerine, bazı şeyleri uzaktan izlemek sana iyi geliyor. Sessiz kaldığın yerde aslında çok şey fark ediyorsun, değil mi? Tabii bu farkındalık da sana önümüzdeki haftalar için daha sağlam bir duruş kazandırır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…