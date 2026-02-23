onedio
24 Şubat Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
24 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Şubat Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kan şekeri dalgalanmalarına karşı dikkatli olman gerektiğini belirtelim. Gün içinde yaşanabilecek ani düşüşler, halsizlik, yorgunluk ve enerji kaybına neden olabilir.

İşte bu yüzden öğün atlamamak bugünün altın kuralı olabilir. Enerjik ve canlı kalabilmesi için düzenli ve dengeli beslenme oldukça önemli. Özellikle sabah kahvaltısını atlamamak, gün boyu enerjik kalmanı sağlar.

Dengeli karbonhidrat ve protein tüketimi de gün içinde enerjini sabit tutmanın bir diğer yolu. Özellikle tam tahıllı ürünler, baklagiller ve yağsız etler bu konuda oldukça yardımcı olacaktır. Tatlı krizlerine karşı ise meyve tüketimi ideal bir seçenek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

