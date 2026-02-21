onedio
22 Şubat Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
22 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Şubat Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için cilt ve saç bakımına yönelik işlemler için mükemmel bir gün! Gökyüzündeki Venüs ile Jüpiter üçgeni, güzellik ve estetikle ilgili her türlü dokunuşu destekliyor. Bu yüzden, saçına o çok istediğin yeni kesimi yaptırabilir veya cildini tazelemek için bir bakım uygulayabilirsin.

Tam da bu noktada yeni bir ürün denemeyi düşünüyorsan, cildinin alerjik bir reaksiyon göstermeyeceğinden emin olmalısın. Ayrıca, bakım ürünlerini ve işlemlerini aşırıya kaçırmamaya özen göstermelisin. Sonuçta, doğal güzelliğini korumak da sağlıklı kalmak kadar önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

