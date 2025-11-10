Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında gerçekten büyülü bir şeyler oluyor. 11/11 portalı, geçmişin ve geleceğin sınırlarını aşıp birleştiriyor. Hani o hâlâ kalbinde bir köşede yer edinmiş ve unutamadığın biri var ya, evren seni yeniden onunla karşılaştırabilir. Ancak bu kez sahne senin, senaryoyu sen yazıyorsun.

Bize kulak ver, Jüpiter'in retro hareketi de devreye giriyor ve belki de kalbinin artık o kişi için atmadığını fark etmeni sağlıyor. Bu, kendi kaderini çizme fırsatı, kendi hikayenin yazarı olma şansı. Ancak unutma, geçmişe dönmek her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Geçmişte kalanı orada bırakıp geleceğe odaklanmak daha sağlıklı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…