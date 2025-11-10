onedio
11 Kasım Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu
11 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Jüpiter, Yengeç burcunda gerilemeye başlıyor. Bu durum ise kariyerindeki görünür alanları yeniden değerlendirmeni gerektirecek bir iç sorgulama sürecini tetikliyor. Tam da bu noktada kendine sorman gereken bir soru var: 'Gerçekten bulunduğun yerde mutlu muyum?' İşte bu soruya cevabın 'hayır' ise evren seni daha anlamlı ve tatmin edici bir alana yönlendirmeye hazırlanıyor. Bu heyecan verici, değil mi?

Hal böyle olunca iş hayatında da öne çıkmaya hazır olmalısın. Biliyoruz ki sahne ışıklarını pek sevmiyorsun. Ancak biliyorsun ki senin yerin tam da orası. Adaletin tecelli ettiği bu retro sürecinde seni mutlu edecek yolu seçtiğinde ise sahnedeki yerini alacaksın. Yaptığın her işle, attığın her adımla kendini gösterecek ve başarılı işlerle hem maddi hem manevi anlamda kazanmaya başlayacaksın.  

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı geçmişle geleceği birleştiriyor. Hâlâ kalbinde yer etmiş birini unutamıyorsan, evren seni yeniden onunla karşılaştırabilir. Ancak bu kez senaryoyu sen yazıyorsun. Bize soracak olursan, Jüpiter retronun da etkisi ile aslında kalbinin artık onun için atmadığını fark edebilirsin. Unutma bu, kendi kaderini çizme fırsatı! Şimdi geçmişe dönmek ise iyi bir fikir olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

