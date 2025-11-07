Sevgili Terazi, bugün Ay ve Jüpiter'in kariyer evinde bir araya gelerek oluşturduğu büyülü atmosferden bahsetmek istiyoruz. Bu kavuşum, iş yerindeki üst düzey kişilerin gözlerini üzerine çevirebilir ve projelerindeki başarılarınla hak ettiğin takdiri toplamanı sağlayabilir. Ancak unutma ki bu tür bir görünürlük her zaman rekabeti de beraberinde getirir. Tam da bu noktada herkesin senin kadar nezaket sahibi olmadığını hatırlamalısın.

Tüm bu rekabete rağmen ise statü değişikliği yaşayabilirsin. Tabii daha da önemlisi belki de artık iş değiştirme zamanı gelmiştir ve daha prestijli bir alana geçiş yapabilirsin. Belki de mevcut iş yerinde ünvan değişikliği de gündeme gelirse bir karar vermen gerekebilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, sahnenin spot ışıkları bugün tamamen senin üzerinde... Üstelik aranızda statü ya da yaş farkı olan biriyle yaşanan çekim, seni hem büyüleyebilir hem de düşündürebilir. Aklın belki henüz 'olmaz' diyor ama gözlerin 'çoktan oldu' diyor. Bugün duygularına direnmek oldukça zor olabilir. Bakalım aşkta kazanan aklın mı olacak, kalbin mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…