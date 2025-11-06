Sevgili Terazi, bugün iş hayatında diplomatik yeteneklerinin parlayacağı bir gün olacak. Bu durum, bir iş görüşmesi veya yeni bir anlaşma yapma fırsatını beraberinde getirebilir. Özellikle sabah saatlerinde, sözlerin ve ifade tarzın, karşınızdakiler üzerinde oldukça etkili olacak. Bu yüzden, görüşmelerini günün ilk yarısına sıkıştırmayı denemelisin.

Günün ikinci yarısında ise maddi konular ön plana çıkabilir. Belki yeni bir gelir kapısı, belki de beklenmedik bir maddi kazanç gündeme gelebilir. Eğer bir konuda kararsızlık yaşıyorsan, iç sesine güvenmelisin. Tabii bir yandan da sezgilerinin seni yönlendirmesine izin vermelisin. Bugün, tüm enerji ve akış senin lehine olacak gibi görünüyor. Bu yüzden aktif ve hareketli bir gün geçirmeye odaklan deriz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise hareketli bir döneme giriyorsun. Bugün özellikle de kalbini çalan kişiyle iletişimin hızlanabilir. Romantik mesajlar, davetler ve belki de küçük ama anlamlı sürprizler seni bekliyor. Bu durum, yüzünde tatlı bir gülümseme oluşturacaktır. Heyecanlı bir flört süreci yaşamaya hazır ol! Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, bugün tutku ve uyumun bir arada parlamasıyla aşkta en güzel duygularla tamamlanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…