Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Balık burcunda olması, ruhunun sanatla, güzellikle ve derin anlamlı bağlarla dolup taşmasına neden oluyor. Kariyerinde estetik ve yaratıcılık gerektiren işlerde ya da insan ilişkilerine dayalı görevlerde, farkını ortaya koyabileceğin bir gün seni bekliyor. Duygusal zekanın yüksekliği, bugün senin en büyük silahın olacak gibi görünüyor. Tabii bu durumda diğerlerinin önüne geçeceğin de aşikar!

İşte tam da bu yüzden, hafta sonu olmasına rağmen ilhamının tazelik kazandığı bugünü en iyi şekilde değerlendir. Aklına gelen her fikri not etmeyi unutma ve büyük projeler için hemen harekete geç. Hızlı bir ilerleyiş ve yükseliş şansı seni sararken içsel dengeyi korumak ise her şeyden daha önemli olabilir unutma! Duygusal zekana ve yaratıcı enerjilerine güven!

Sıra geldi aşka! Aşk hayatında ise bugün, romantizmin en tatlı halini yaşayabilirsin. Partnerinle küçük ama anlamlı bir jestle kalbini çalabilir. Gönlünü fetheden bu jest ile ilişkin daha da güçlenebilir. Heyecan doruklara çıkıyor... Peki ya sana evlilik teklif ederse? Cevabını onun kadar biz de merak ediyoruz elbette! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…