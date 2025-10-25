Sevgili Terazi, bugün senin için harika bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki Merkür ile Satürn üçgeni, seni planlama ve denge konusunda destekliyor. Pazarın huzur veren ritmi, iş hayatında ve kişisel projelerinde düzenli ve sistemli bir ilerleme kaydetmeni sağlıyor. Ev ve dekorasyonla ilgili konular veya finansal planlamaların bugün özellikle ön planda. Bu konularda yapacağın planlar ve atacağın adımlar ise uzun vadede sana büyük kazanımlar sağlayacak.

Kariyerindeki disiplinli ve düzenli yaklaşımın, çevrendekilerin takdirini topluyor. Gökyüzünün de sağladığı destekle, stratejik adımlarını daha mantıklı ve düşünülmüş bir şekilde atarak güçleniyor. Tabii bu süreçte üstlendiğin sorumluluklar sayesinde aldığın övgüler, seni motive edebilir. Bugün atacağın küçük ama sağlam adımlar, gelecekte büyük başarıların kapısını aralayabilir.

Biraz da aşka var mısın? Söz konusu aşk ise bugün, iletişim senin için her zamankinden çok önemli olacak. Partnerinle ya da hoşlandığın kişiyle yapacağın anlamlı ve derin sohbetler, ilişkini daha da güçlendirecektir. Öte yandan Merkür ve Satürn'ün enerjisiyle sınanan Terazi burçları bugün aşka terlikleri ile yakalanabilir. Günün miskinliği ile evden kısa süreliğine çıktığında karşına o güçlü aşk çıkabilir. İşte bu tesadüfe hazır olsan iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…