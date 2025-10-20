Sevgili Terazi, bugün burcunda gerçekleşen Yeni Ay, yaşamında canlı ve yenileyici bir enerji dalgası getiriyor. Uzun zamandır beklediğin, belki de hayalini kurduğun o taze başlangıç artık parmaklarının ucunda. Hayatında 'artık böyle devam edemez' dediğin, belki de sana ağırlık veren ne varsa, bu Yeni Ay sana dengeli, huzur dolu ve yenilikçi bir yeniden doğuş fırsatı sunuyor.

Kariyerinde belki de yeni bir yön çizmeye başlıyorsun. İş yerinde görünürlüğün artabilir, belki de yeni bir pozisyon teklifi alabilirsin veya heyecan verici bir projeye dahil olabilirsin. Bu kez dikkat çekici olan, kendinle barışık, öz güvenli duruşun olacak. Terazi enerjisi seni hem zarif hem de güçlü bir şekilde öne çıkarıyor, adeta ışıldıyorsun. Hadi şimdi fark yarat!

Aşk hayatında ise çekiciliğin zirvede. Burcundaki Yeni Ay, seni adeta yeniden aşka açıyor... Artık geçmişin gölgeleri değil, bugünün ışığıyla seveceksin. Kalbin zarif, enerjin yüksek; adeta aşk mıknatısı gibisin. Bekarlar kadar ilişkisi olanlar da bu sözlerimize kulak versin, zira geçmişi bırakma ve değerini bilen gerçek aşka yelken açma vakti. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…