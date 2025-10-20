Sevgili Terazi, bugün çekiciliğin ve karizmanın tavan yapmış durumda. Burcundaki Yeni Ay, seni aşka olan kapılarını adeta yeniden açıyor ve tüm enerjini bu yönde toplamana yardımcı oluyor. Artık eski anıların, geçmişin gölgeleri yerine bugünün ışığıyla, taptaze duygularla seveceksin. Kalbin, zarif ve hassas bir şekilde atıyor; enerjin ise adeta çılgınlar gibi yüksek. Seni adeta bir aşk mıknatısı haline getiriyor.

Tabii bekar bir terazi burcuysan, bu sözlerimiz sana!. Çünkü geçmişi geride bırakmak ve kendini değerini bilen, gerçek aşka tamamen açmak için harika bir zaman. Ancak toksik bir ilişkideysen sen de artık yeni bir aşka yelken açmayı, hak ettiğin sevgiyi kucaklamayı düşün, deriz! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…