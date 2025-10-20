onedio
21 Ekim Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu
21 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2025 - 18:06

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 

21 Ekim Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün çekiciliğin ve karizmanın tavan yapmış durumda. Burcundaki Yeni Ay, seni aşka olan kapılarını adeta yeniden açıyor ve tüm enerjini bu yönde toplamana yardımcı oluyor. Artık eski anıların, geçmişin gölgeleri yerine bugünün ışığıyla, taptaze duygularla seveceksin. Kalbin, zarif ve hassas bir şekilde atıyor; enerjin ise adeta çılgınlar gibi yüksek. Seni adeta bir aşk mıknatısı haline getiriyor.

Tabii bekar bir terazi burcuysan, bu sözlerimiz sana!. Çünkü geçmişi geride bırakmak ve kendini değerini bilen, gerçek aşka tamamen açmak için harika bir zaman. Ancak toksik bir ilişkideysen sen de artık yeni bir aşka yelken açmayı, hak ettiğin sevgiyi kucaklamayı düşün, deriz! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
