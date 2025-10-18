Sevgili Terazi, bugün aşk rüzgarları senin etrafında adeta bir fırtına gibi esiyor. Gözlerin bir anda, belki de hiç beklemediğin bir anda, birine takılabilir. O kişi, belki de bir kafede karşına çıkan bir yabancı, belki de uzun zamandır tanıdığın ama hiç bu gözle bakmadığın biri olabilir. Ama bir şey kesin; o kişiye baktığın anda kalbin hızla çarpmaya başlayacak ve adeta elektrik çarpmış gibi hissedeceksin.

Kim bilir, belki de bu kişi, hayatının aşkı olabilir. Belki de bu kişi, seninle aynı duyguları paylaşıyor ve sadece senin ilk adımı atmanı bekliyor. Belki de bu, senin için yeni bir aşk macerasının başlangıcı olacak.Bu yüzden aşk konusunda cesur ol... Kalbinin sesini dinle ve onun seni nereye götürdüğünü gör. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…