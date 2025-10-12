Sevgili Terazi, yeni bir haftaya adım atarken, aşk hayatında gözlerini uyum ve dengeye çevireceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Partnerinle birlikte geçmişten kalan, belki de unutulmuş konuların yeniden gündeme gelme ihtimali yüksek. Bu durum, seni geçmişe götüren romantik rüzgarların esintisiyle karşı karşıya bırakabilir. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu esintiler ilişkine zarar verebilir. Unutma ki, yaşanmış olan her şey geride kaldı ve şimdi buradasın. Anı yaşamak, şu anın tadını çıkarmak senin için en iyisi olacak.

Öte yandan eğer henüz bekarsan ve aşkı arıyorsan, bu hafta başında sürpriz bir sosyal etkinlikle karşılaşabilirsin. Bu etkinlik, belki de hayatına yeni bir kişinin girmesine vesile olabilir. Kim bilir, belki de bu hafta başında hayatının aşkıyla tanışma fırsatı yakalarsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…