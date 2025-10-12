Sevgili Terazi, yeni bir haftaya başlarken, iş hayatında yeni başlangıçlara ve değişimlere de ihtiyaç duyabilirsin. Bu hafta, ekip içinde ufak tefek anlaşmazlıklar ve iletişim sorunları yaşanabilir. Ancak unutma ki, burcunun en büyük özelliği olan diplomatik yaklaşımın, bu tür durumları dengelemekte oldukça etkili olacak.

Söz konusu değişimken, beklenmedik bir görev ya da proje fırsatı da kapını çalabilir. Ama heyecana kapılıp hemen karar vermek yerine, durumu iyice değerlendirmen ve acele etmemen önemli. Belki de artık ekibi yönetmenin, anlaşmazlıkları ustalıkla çözüp önemli projelerde daha fazla söz sahibi olmanın zamanı gelmiştir. Bir lider olduğunu göster!

Aşk hayatında ise uyum ve denge arayışı ön planda olacak. Partnerinle geçmişten gelen konular gündeme gelebilir... Seni geçmişe götüren romantik rüzgarlar ilişkine zarar verebilir. Bu yüzden şu ana odaklanman şart. Her ne olduysa geride kaldı, değil mi? Öte yandan eğer bekarsan, sürpriz bir sosyal tanışma hafta başını renklendirebilir. Kim bilir, belki de bu hafta başında hayatına yeni biri girebilir. Şimdiden keyifli bir hafta dileriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…