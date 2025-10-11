onedio
12 Ekim Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Ekim 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
11.10.2025 - 18:05

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 12 Ekim Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kariyer hayatında birtakım kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Venüs ile Neptün'ün karşıtlığının etkisi altında, iki farklı duygusal durum arasında gel-gitler yaşayabilirsin. Bir yandan yardımseverliğinin ön plana çıkması, bir yandan ise profesyonelliğini koruma ihtiyacı duyabilirsin. Tabii eğer profesyonel duruşundan fazlaca ödün verirsen, başkalarına yardımcı olma isteğin; kendi enerjini tüketmene sebep olabilir.

Öte yandan bugün iş yerinde de duygusal atmosfer oldukça yoğun olacaktır. Herkesin ruh hali biraz karışıkken, Venüs dengeyi sağlama yeteneğinin önemi daha da belirginleştirecektir. Aman diyelim dikkatli ol, çünkü birinin dramatik davranışlarına fazla empati yaparak kendini yıpratman da son derece olası. Özellikle ortakların ve ekip arkadaşlarının yanında kendi sınırlarını korumayı ihmal etme!

Hadi biraz da aşktan konuşalım! Bugün karmaşık ama bir o kadar da romantik etkilerle karşılaşabilirsin. Mesela, partnerinle geçmişte kalmış bir konu bugün yeniden gündemine gelebilir. Geçmişin izleri ise hem aranızda gerilime neden olabilir hem de tutkuların tavan yapmasına yol açabilir... Gelelim bekar Terazi burçlarına! Kalbin seni bir bilinmeze sürükleyebilir... Platonik bir aşkın enerjisi seni sarabilir. Kalbinin sesini dinlemekten çekinmezsen yaşayacağın heyecan gerçek aşkla taçlanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

