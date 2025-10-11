Sevgili Koç, bugün kariyer sahnenin yıldızı Venüs ile hayallerin efendisi Neptün'ün karşı karşıya gelmesi, seni biraz dalgın ve hayalperest bir hale getirebilir. Tam da bu noktada hayallerini süsleyen bir işin olmayacağını fark edebilir, bazı projelerin başarısız olmasını izleyebilirsin. Tabii gerçeklerle yüzleşmek biraz hayal kırıklığı yaratabilir ama unutma ki bu da sana daha net bir vizyon kazandıracaktır. Şimdi yaratıcılığını kullanarak, karmaşık duygularını bile üretkenliğe dönüştürebilirsin.

Parasal konularda ise bugün 'küçük detayları' gözden kaçırmaman gerekiyor. Şeffaf bir plan yapmalı, yaratıcı fikirlerine ise korkusuzca yatırım yapmalısın. Geleceğini şekillendirecek adımlar atacaksın. Bunun için bir an önce harekete geçmeli, yaşadığın kayıpları kazanca çevirmelisin. Venüs'e bir şans verirsen, düştüğün yerden çok daha güçlü bir şekilde kalkabilirsin! Yeter ki kendine güven.

Gelelim aşka! Söz konusu kalp olduğunda bugün biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Bu yüzden partnerinle iletişimde dürüst ve açık olman gerekiyor. Öte yandan eğer bekarsan ve romantik bir flörte hazırsan, birine karşı hislerinin aşırı hayale kapılmamasına dikkat etmelisin. Çünkü bazen sandığın ışık, sadece bir yansıma olabilir. Ancak, günün sonunda kalbinin sesini dinlediğinde doğruyu bulacağından emin olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…