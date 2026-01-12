onedio
Survivor 2023 Yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'e Katıldı: Değişimi Şaşırttı

Merve Ersoy
12.01.2026 - 12:07

Survivor'da 2023 yılında yarışarak hayatımıza giren Tunga Sayan, Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde karşımıza çıktı. Tunga Sayan, 100 bin TL değerindeki soruda elendi.

2023'te katıldığı Survivor'la hayatımıza giren Tunga Sayan, ilk bölümden dikkatleri üzerine çekmişti.

Finale kalamadan elense de Survivor sayesinde tanınırlığını artıran Tunga, daha sonra ekranlardan uzak durmuştu. Aradan geçen yaklaşık üç yılın ardından Tunga'yı yeniden TV'de gördük: Hem de başka bir programda!

Tunga Sayan, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de karşımıza çıkan Tunga Sayan, 100 bin TL'lik soruda elendi. Tunga Sayan'a 'Hangisi adını ticari bir markadan alır?' diye soruldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
