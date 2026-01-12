Survivor 2023 Yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster'e Katıldı: Değişimi Şaşırttı
Survivor'da 2023 yılında yarışarak hayatımıza giren Tunga Sayan, Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde karşımıza çıktı. Tunga Sayan, 100 bin TL değerindeki soruda elendi.
2023'te katıldığı Survivor'la hayatımıza giren Tunga Sayan, ilk bölümden dikkatleri üzerine çekmişti.
Tunga Sayan, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
