POS Cihazı Seçerken Gözden Kaçan 7 Detay

POS seçimi, işletmenin finansal akışını ve günlük operasyonunu doğrudan etkiler. Eğer siz de işinizi kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir POS deneyimi arıyorsanız, Ödeal’ın işinizi kolaylaştıran POS çözümleriyle tanışın.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) lisanslı altyapısı ve 10 yılı aşkın deneyimiyle 125.000’den fazla işletmenin tercihi olan Ödeal, Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS modeliyle tahsilat süreçlerinde işletmelere finansal rahatlık sağlıyor. Yeni geliştirmeyle birlikte hafta sonları ve resmî tatiller dahil 7 gün boyunca tahsilatlar ertesi gün gerçekleşiyor. Üstelik tek sözleşmeyle tüm banka kartlarından ödeme kabul edebilir; tek çekimde %0 komisyon, taksitli satışlarda ise en uygun komisyon oranlarıyla ödeme alabilirsiniz.

Ödeal ile E-Fatura POS, EFT POS ve Cepte POS ürünlerini ücretsiz kullanabilir, en yeni Yazar Kasa POS’a (ÖKC) en avantajlı fiyatla sahip olabilirsiniz. Üstelik verimsizlik bedeli, ciro şartı ve POS bakım ücreti gibi ek maliyetlerle karşılaşmazsınız; tek bir aidatla tüm bu avantajları kullanarak işletmenizin tahsilat süreçlerini çok daha kolay, hızlı ve öngörülebilir hâle getirebilirsiniz. Tek bir ekrandan tüm tahsilatlarınızı takip edebilir, 7/24 erişilebilir POS’a özel destek ekibi ile işletmenizin akışını kesintiye uğratmadan sürdürebilirsiniz.