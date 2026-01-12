POS Cihazı Seçerken Gözden Kaçan 7 Detay
İşletmeniz için POS cihazı seçerken en uygun fiyatlı cihazı bulmakla iş bitmiyor.
Aslında kazancınızı ne kadar koruyabileceğinizi, tahsilatınızı ne kadar hızlı alabileceğinizi ve gelirinizi ne kadar verimli yönetebileceğinizi belirleyen en önemli konulardan biri de hangi POS çözümünü seçtiğiniz. Çoğu işletme bu farkı ay sonu hesap geldiğinde anlıyor.
İşte POS seçerken gözden kaçırdığınız ama uzun vadede en çok etkileyen 7 kritik detay 👇
1. Komisyon oranlarını küçümsemek
“%2-3 farktan ne olacak ki?” demek, ay sonunda ciddi kayıplara yol açabiliyor. Küçük görünen oran farkları, yıl bazında binlerce liralık gelir kaybı yaratabiliyor.
Örneğin aylık 100.000 TL ciro yapan bir işletme, yıl sonunda toplam 1.200.000 TL tahsilat yapar. Bu işletme %3 komisyon oranıyla çalıştığında, yıl boyunca yaklaşık 36.000 TL’yi komisyon olarak öder. Aynı işletme %2 komisyonla çalışsaydı, bu tutar 24.000 TL seviyesinde kalırdı. Yalnızca %1’lik bir oran farkı, yıl sonunda 12.000 TL’lik ek bir maliyet anlamına gelir. Bu yüzden POS seçerken yalnızca teklif edilen komisyona değil, toplam yıllık maliyetine bakmanız gerekiyor.
2. Güvenli ve denetlenen bir altyapıyı sorgulamamak
Bir POS çözümünün güvenilirliği yalnızca cihazla değil, arkasındaki teknoloji ve denetim yapısıyla belirlenir.
Güvenli altyapılar:
İşlemlerin kesintisiz ilerlemesini,
Kazancın doğru ve şeffaf şekilde yönetilmesini,
Sorun oluştuğunda güçlü bir destek mekanizması sağlar.
3. Tüm kartlardan ödeme alamamak
Hâlâ birçok işletme her banka için ayrı ayrı sözleşme yapmak zorunda kalıyor. Bu hem zaman kaybettiriyor hem de satış sırasında kart geçmediğinde müşteri kaybına yol açıyor.
Oysa tek sözleşmeyle tüm banka kartlarından ödeme alabilmek yalnızca müşteri memnuniyetini artırmaz; aynı zamanda işletmeyi gereksiz iş yükünden kurtarır.
4. Ek maliyetleri göz ardı etmek
POS tekliflerinde çoğu işletmenin kaçırdığı en önemli noktalardan biri gizli maliyetlerdir. Komisyonla başlayan süreç, ek masraflarla işletmenin kârlılığını azaltabiliyor:
Ciro şartı
Verimsizlik bedeli
Cihaz ücreti
POS bakım ücreti
Tüm bu kalemler, yıllık bazda işletmenin kazancını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle POS seçerken teklif sadece komisyon değil, toplam maliyet tablosu üzerinden değerlendirilmeli.
5. Tahsilatları anlık takip edememek
Tahsilat akışını tek ekrandan kontrol edememek işletmenin finansal kontrolünü zayıflatır. Oysa iyi bir POS sistemi, günlük POS tahsilatlarını ve işlem geçmişini tek ekrandan anlık izleme imkânı sunar.
6. Kazancın hızlı ulaşmasının önemini göz ardı etmek
Birçok POS cihazı üzerinden geçen tahsilat işletmelere yalnızca hafta içi veya belli bir süre bekletilerek ulaştırıldığında işletmeler nakit akışı sorunları yaşayabiliyor.
Hafta sonu ve resmî tatiller dahil 7 gün boyunca ertesi gün ödeme sunan sistemler, işletmenin nakit akışını kesintiye uğratmaz.
7. Deneyime ve kullanıcı ağına bakmamak
Bir POS çözümünün en güçlü referansı, onu tercih eden işletmelerdir. Uzun yıllardır sahada bulunan ve on binlerce işletme tarafından kullanılan çözümler, gerçek deneyimle test edilmiş fayda sunar. Ayrıca 7/24 ulaşabileceğiniz bir POS destek ekibinin varlığı, POS ödeme çözümüne duyulan güveni de artırır.
Sonuç: POS seçimi işletmenin geleceğini belirler
POS seçimi, işletmenin finansal akışını ve günlük operasyonunu doğrudan etkiler. Eğer siz de işinizi kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir POS deneyimi arıyorsanız, Ödeal’ın işinizi kolaylaştıran POS çözümleriyle tanışın.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) lisanslı altyapısı ve 10 yılı aşkın deneyimiyle 125.000’den fazla işletmenin tercihi olan Ödeal, Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS modeliyle tahsilat süreçlerinde işletmelere finansal rahatlık sağlıyor. Yeni geliştirmeyle birlikte hafta sonları ve resmî tatiller dahil 7 gün boyunca tahsilatlar ertesi gün gerçekleşiyor. Üstelik tek sözleşmeyle tüm banka kartlarından ödeme kabul edebilir; tek çekimde %0 komisyon, taksitli satışlarda ise en uygun komisyon oranlarıyla ödeme alabilirsiniz.
Ödeal ile E-Fatura POS, EFT POS ve Cepte POS ürünlerini ücretsiz kullanabilir, en yeni Yazar Kasa POS’a (ÖKC) en avantajlı fiyatla sahip olabilirsiniz. Üstelik verimsizlik bedeli, ciro şartı ve POS bakım ücreti gibi ek maliyetlerle karşılaşmazsınız; tek bir aidatla tüm bu avantajları kullanarak işletmenizin tahsilat süreçlerini çok daha kolay, hızlı ve öngörülebilir hâle getirebilirsiniz. Tek bir ekrandan tüm tahsilatlarınızı takip edebilir, 7/24 erişilebilir POS’a özel destek ekibi ile işletmenizin akışını kesintiye uğratmadan sürdürebilirsiniz.
