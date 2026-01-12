Dünyaca Ünlü Mobilya Devi 7 Mağazasını Kapatma Kararı Aldı!
Dünyaca ünlü mobilya devi Ikea, Çin'de yeni bir yapılanmaya gidiyor. Devasa mağazalarıyla tanınan marka, Çin'deki 7 büyük mağazasını kapatma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şanghay, Guangzhou, Tianjin kentleri de dahil olmak üzere 7 büyük formattaki mağaza, 2 Şubat itibarıyla kapatılacak.
Ikea, Çin'deki 7 büyük mağazasını kapatıyor.
