Dünyaca Ünlü Mobilya Devi 7 Mağazasını Kapatma Kararı Aldı!

İsveçli mobilya perakendecisi Ikea, Çin'deki mağazalarından bazılarını kapatma kararı aldı. Şanghay, Guangzhou, Tianjin kentleri de dahil olmak üzere yedi büyük formattaki mağaza, 2 Şubat tarihinde kapatılacak. Bunun nedeni ise Çin'deki Ikea ürünlerine olan talebin azalması. Son yıllarda Çin'deki emlak krizi, konut alımlarını sınırlandırdı ve insanları daha düşük fiyatlı markalara yönlendirdi. Ikea da yeni aldığı kararla tüketiciye daha yakın bir konumda bulunmak istiyor.

Ikea, önümüzdeki süreçte Pekin ve Shenzhen'de yaklaşık 10 farklı 'küçük' formatta mağaza açmayı planlıyor. Bu yeni sürecin arından Çin genelinde 34 fiziki mağaza bulunacak. Küçük formatlı mağazalara geçiş, artık Ikea'nın küresel stratejisini yansıtıyor. Ikea teslimat sürelerini kısaltmayı ve müşterilere daha hızlı ulaşmayı amaçlıyor. Dünyaca ünlü mobilya devi, son yıllarda popülerliğini yitirmiş olsa da Çin pazarı, Ikea için hala en büyük pazarlardan biri.