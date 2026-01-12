onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyaca Ünlü Mobilya Devi 7 Mağazasını Kapatma Kararı Aldı!

Dünyaca Ünlü Mobilya Devi 7 Mağazasını Kapatma Kararı Aldı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 11:46

Dünyaca ünlü mobilya devi Ikea, Çin'de yeni bir yapılanmaya gidiyor. Devasa mağazalarıyla tanınan marka, Çin'deki 7 büyük mağazasını kapatma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şanghay, Guangzhou, Tianjin kentleri de dahil olmak üzere 7 büyük formattaki mağaza, 2 Şubat itibarıyla kapatılacak.

Kaynak: https://www.caixinglobal.com/2026-01-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ikea, Çin'deki 7 büyük mağazasını kapatıyor.

Ikea, Çin'deki 7 büyük mağazasını kapatıyor.

İsveçli mobilya perakendecisi Ikea, Çin'deki mağazalarından bazılarını kapatma kararı aldı. Şanghay, Guangzhou, Tianjin kentleri de dahil olmak üzere yedi büyük formattaki mağaza, 2 Şubat tarihinde kapatılacak. Bunun nedeni ise Çin'deki Ikea ürünlerine olan talebin azalması. Son yıllarda Çin'deki emlak krizi, konut alımlarını sınırlandırdı ve insanları daha düşük fiyatlı markalara yönlendirdi. Ikea da yeni aldığı kararla tüketiciye daha yakın bir konumda bulunmak istiyor.

Ikea, önümüzdeki süreçte Pekin ve Shenzhen'de yaklaşık 10 farklı 'küçük' formatta mağaza açmayı planlıyor. Bu yeni sürecin arından Çin genelinde 34 fiziki mağaza bulunacak. Küçük formatlı mağazalara geçiş, artık Ikea'nın küresel stratejisini yansıtıyor. Ikea teslimat sürelerini kısaltmayı ve müşterilere daha hızlı ulaşmayı amaçlıyor. Dünyaca ünlü mobilya devi, son yıllarda popülerliğini yitirmiş olsa da Çin pazarı, Ikea için hala en büyük pazarlardan biri.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın