Elon Musk Optimus Robotlarını Överek "Tıp Okumayın" Çağrısı Yaptı

Musk, Tesla’nın üretimini yaptığı ve 2026 yılında satışa çıkarılması beklenen insansı robot Optimus’un 3 yıl içerisinde dünyanın en iyi cerrahlarıyla aynı seviyeye geleceğini söyledi.

Musk, “4 veya 5 yıl desem kesin olacak zaten. 4 yıl içinde herhangi bir cerrahtan daha iyi hâle gelir. 5 yıl içinde kıyasa bile kabul etmez” ifadelerini kullandı.

Elon Musk, gelişen teknolojiyle herkesin başkanların aldığı en iyi sağlık hizmetine kavuşacağını söyledi.

Teknoloji milyarderinin tıp fakülteleri için yaptığı açıklama da çok çarpıcı. Artık tıp fakültesinde okumanın gereksiz olacağını söyleyen Musk, gençlerin teknoloji üzerine çalışmaya başlamasını önerdi.