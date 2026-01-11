Elon Musk Optimus Robotlarını Överek "Tıp Okumayın" Çağrısı Yaptı
Teknoloji milyarderi Elon Musk, Tesla’nın ürettiği insansı Optimus robotlarının önümüzdeki 3 yıl içerisinde dünyadaki en iyi cerrahlarla aynı seviyede ameliyat yapar hâle geleceğini iddia etti ve gençlere tıp eğitimi almamalarını önerdi. Tesla’nın Optimus isimli insansı robotlarını bu yıl içerisinde piyasaya süreceği belirtiliyor.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Moonshots isimli podcastte sağlık alanında birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.
