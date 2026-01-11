onedio
Elon Musk Optimus Robotlarını Överek "Tıp Okumayın" Çağrısı Yaptı

Elon Musk
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.01.2026 - 12:50

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Tesla’nın ürettiği insansı Optimus robotlarının önümüzdeki 3 yıl içerisinde dünyadaki en iyi cerrahlarla aynı seviyede ameliyat yapar hâle geleceğini iddia etti ve gençlere tıp eğitimi almamalarını önerdi. Tesla’nın Optimus isimli insansı robotlarını bu yıl içerisinde piyasaya süreceği belirtiliyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Moonshots isimli podcastte sağlık alanında birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

Musk, Tesla’nın üretimini yaptığı ve 2026 yılında satışa çıkarılması beklenen insansı robot Optimus’un 3 yıl içerisinde dünyanın en iyi cerrahlarıyla aynı seviyeye geleceğini söyledi.

Musk, “4 veya 5 yıl desem kesin olacak zaten. 4 yıl içinde herhangi bir cerrahtan daha iyi hâle gelir. 5 yıl içinde kıyasa bile kabul etmez” ifadelerini kullandı.

Elon Musk, gelişen teknolojiyle herkesin başkanların aldığı en iyi sağlık hizmetine kavuşacağını söyledi.

Teknoloji milyarderinin tıp fakülteleri için yaptığı açıklama da çok çarpıcı. Artık tıp fakültesinde okumanın gereksiz olacağını söyleyen Musk, gençlerin teknoloji üzerine çalışmaya başlamasını önerdi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
