Sevgili Terazi, bugün kariyer hayatında sana destek veren kişilerden biraz uzaklaşma ihtiyacı hissedebilirsin. Venüs ve Satürn'ün karşıt açıları, 'Yalnız başına mı çalışmalı, yoksa uyum sağlamaya mı devam etmeli?' diye düşünmeni sağlayabilir. Fakat unutma ki bazen biraz yalnız kalmak, uzun vadede başarıyı getirebilir. Kendine biraz zaman ayırmak, kendi başına neler başarabileceğini görmek, seni daha da güçlendirecektir.

Tam da yalnız başına bir kariyer yolculuğa çıkmaya hazır olduğunu hissettiğin bugün, heyecan verici yeni bir teklif alabilirsin. Ancak, bu teklifin şartlarını hemen kabul etmene gerek yok. Satürn, sabırla bekleyenlere her zaman ödül verir. Yavaş ilerleyen bir süreç, aslında daha kalıcı ve sağlam bir başlangıca dönüşebilir. Bu yüzden acele etme, her şeyi ayrıntılı bir şekilde değerlendir. Hatta taşların zamanla yerine oturmasına izin ver!

Aşk hayatında ise biraz duygusal yorgunluk hissedebilirsin. Belki bu süreçte partnerin senin kadar paylaşımcı olmayabilir... İşte bu durum seni biraz yıpratabilir. Ancak bugün, ilişkini değil, kendini korumaya odaklanmalısın. Satürn'ün de işaret ettiği gibi sevgi bazen geri çekilmekle de büyür! Kendine biraz zaman ayır ve duygusal enerjini yeniden toparla. Bu sayede huzur bulacak, aşkta dengeye kavuşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…