6 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Merkür'ün Akrep burcuna adım atışıyla maddi konular gündemdeki yerini alıyor. Bu durum, gelir ve gider dengeni bir kez daha gözden geçirmen gerektiğini hatırlatabilir. Hafif bir finansal stres, belki de cüzdanını biraz sıkıştırabilir ama unutma ki bu durum aynı zamanda harcamalarını daha disiplinli bir şekilde yönetmen için bir fırsat olabilir.

Tam da bu noktada bir iş görüşmesinin ya da bir maaş pazarlığının ertelendiğini öğrenebilirsin. Ancak umudunu yitirmemelisin. Zira, sabırlı davranmayı başarırsan Merkür'den aldığın güç ile hedeflediğin sonuca ulaşacaksın. Ama aynı zamanda bugün, gözden kaçabilecek gizli fırsatlarla dolu olabilir, bu yüzden dikkatli olmanda fayda var.

Aşk hayatında ise duygularının derinleştiğini hissedebilirsin. Aman dikkat bu durum, bir yandan da kıskançlık duygularının tetiklenmesine neden olabilir. Partnerinle güven konusunda bir konuşma yapmak ise bu durumu hafifletebilir. Galiba ona karşı açık olmak için en iyi zaman! Tabii eğer bekar bir Terazi burcuysan, eski bir flörtün yeniden gündeme gelme ihtimali var. Geçmişe dönmek istediğine emin misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…