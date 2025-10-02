3 Ekim Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki dansında Merkür ile Chiron'un karşı karşıya gelmesi, kariyer hayatında dengeyi kurman için seni bir dizi fırsatla baş başa bırakıyor. Geçmişte yapmış olduğun hataların farkına vararak geleceğe yönelik stratejik adımlar atman, seni uzun vadede rakiplerinden bir adım öne çıkaracak bir avantaj sağlayacak.

İş hayatında beklenmedik detaylarla karşılaşman olası. Ancak unutma ki, esnek ve yaratıcı yaklaşımınla bu tür durumları çözüme kavuşturabilirsin. Üstelik bu durum, iş hayatındaki prestijini de artıracak bir faktör olacak.

Aşk hayatında ise duygusal paylaşımların ön plana çıktığı bir dönemdesin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yapacağın samimi bir konuşma, aranızdaki bağı daha da derinleştirecek. Peki, bekar mısın? O zaman sosyal çevrenden biriyle anlamlı bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu dönemde, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinme. Unutma, her zaman olduğu gibi, yıldızların altında senin için en iyisi neyse o olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…