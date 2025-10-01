2 Ekim Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki hareketlilik senin için ev ve iş dengesini ön plana çıkarıyor. Merkür'ün etkisi altındayken, aile bireylerinden alacağın destek veya geçmişine ait bir bağ, kariyer yolunda sana yeni bir kapı açabilir.

Bugün, köklerini daha da güçlendirerek ilerlemenin önemi üzerinde duruluyor. Evle ilgili alacağın kararların, iş yaşamında daha sağlam ve kararlı bir duruş sergilemene yardımcı olacağı belirtiliyor. Evden aldığın enerjinin, projelerini daha kararlı bir şekilde yürütmeni sağlayabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla, ev ve iş hayatın arasında bir denge kurmanın, bugünün ana teması olduğunu söyleyebiliriz.

Aşk hayatına gelirsek, Venüs ve Plüton arasındaki etkileşim, ev ve aile konuları üzerinden yaşanabilecek tartışmaları gündeme getirebilir. Partnerinle derinlemesine bir konuşma yapma ihtiyacı hissedebilirsin. Bekar Terazi burçları içinse, aile aracılığıyla tanışacağınız bir kişi, kalbinizi hızla çalabilir. Bu tanışıklık, uzun süreli bir yakınlaşmanın ilk adımı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…