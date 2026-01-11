onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Hangisi Adını Ticari Bir Markadan Alır? Sauna, Lavabo, Solaryum, Jakuzi Adı Nereden Geliyor?

Hangisi Adını Ticari Bir Markadan Alır? Sauna, Lavabo, Solaryum, Jakuzi Adı Nereden Geliyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 23:10

ATV ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bu kez yarışmacıya 300 binTL değerindeki soru soruldu.Yarışmacıya 'Hangisi adını ticari bir markadan alır?' sorusu yöneltildi.

Peki bu sorunun cevabı nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangisi adını ticari bir markadan alır?

Hangisi adını ticari bir markadan alır?

A: Sauna

B: Lavabo

C: Solaryum

D: Jakuzi

Doğru Cevap: D, Jakuzi

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın