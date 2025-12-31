onedio
Ocak 2026, Aylık Burç Yorumu

31.12.2025 - 18:01

Gökyüzü Ocak ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Ocak ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ocak ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, beklediğin an geldi! Şimdi 2026 yılına sağlam temeller atarak giriş yapıyorsun. Tam da bu noktada Merkür'ün Oğlak burcundaki etkisi, ev ve aile konularını, yaşam düzenine dair önemli kararları gündeme taşıyor. Görünen o ki şimdi, bir süredir aklını kurcalayan konularda düzeni sağlayıp uzun vadeli planlar yapmaya hazırsın. Güvende hissetme ihtiyacın artıyor ve sanki sen de bir kale inşa ediyorsun bu ay! 

Ocak ayı boyunca, geçmişle gelecek arasında da bir köprü kuruyorsun. 2026'nın ilk ayı, dış dünyaya karşı daha güçlü, daha sağlam bir yansıma sağlıyor. Bu da geçmişin bilgi ve tecrübesi ile geleceği yönetme fırsatı veriyor sana. Yeni bir iş, yeni düzen, yeni hedefler konuşmanın zamanı geldi. 

Peki ya aşk? Aşk sahnesinde ise Yengeç burcundaki Dolunay, duygusal hassasiyetini artırıyor. Partnerine itiraflarda bulunduğun romantik günler seni bekliyor. Üstelik duygular konuşuldukça rahatlıyorsun, sanki kalbinin kapılarını aralıyorsun. Bu hoş itiraflar ve sıcak yakınlaşmalar seni nikah masasına da götürebilir, bizden söylemesi. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

