Sevgili Terazi, beklenen an sonunda geldi! 2026 yılına adım atmaya hazırsın ve bu adımı sağlam temeller üzerine atıyorsun. Bu süreçte, Merkür'ün Oğlak burcundaki etkisi, ev ve aile konularını, yaşam düzenine dair önemli kararları gündeminin merkezine taşıyor. Bu durum, bir süredir aklını meşgul eden konuları düzene koyma ve uzun vadeli planlar yapma fırsatı sunuyor. Güvende hissetme ihtiyacının arttığı bu dönemde, sanki kendine ait bir kale inşa ediyormuşçasına hissediyorsun.

Tam da bu noktada, etkisini Ocak ayı boyunca kendini hissettirecek olan bir enerji ile geçmişle gelecek arasında bir köprü kurabilirsin. 2026'nın ilk ayında, dış dünyaya karşı daha güçlü ve daha sağlam bir yansıma sağlayabilirsin Bu durum, geçmişin bilgi ve tecrübesi ile geleceği yönetme fırsatı veriyor. Yepyeni bir iş, yeni bir düzen ve yeni hedefler belirlemenin tam zamanı. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…