Sevgili Terazi, yılın ilk sayfasını açtığımız bu ay, aşk hayatında oldukça hareketli ve duygusal anlara gebe. Bu ayın başrol oyuncusu, Yengeç burcunda sahneye çıkan Dolunay olacak. Bu Dolunay ise duygusal hassasiyetini tavan yaptırırken, romantik itirafların kapısını aralıyor. Şimdi partnerine karşı hislerini açıklama konusunda kendini daha cesur hissedeceğin, romantizmin doruklarına çıkacağın günler seni bekliyor.

Bu ayın enerjisi, duygularını paylaştıkça rahatlamanı sağlayacak. Sanki kalbinin kapılarını sonuna kadar aralıyorsun ve içerisinde biriktirdiğin tüm duyguları dışarıya atıyorsun. Bu hoş itiraflar ve sıcak yakınlaşmalar, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Hatta bu sayfa, nikah masasıyla süslü olabilir... Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…