Sevgili Terazi, bu ayın sonu kadar gökyüzünde değişim rüzgarları esiyor. Güneş, Kova burcuna adım atıyor ve bu geçiş, hayatına taze bir enerji getiriyor. Bu enerji, Ocak ayı boyunca hayatına nefes alacak bir genişlik ve hareketlilik kazandırıyor.

Güneş'in Kova burcuna geçişi, sadece gökyüzünde bir hareketlilik yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda senin de içinde bulunduğun hareketliliği arttırıyor. İçinde bir yerlerde uyanan bu hareket isteği, sana kendini daha dinamik, daha enerjik hissettiriyor.

Yani, yılın ilk ayında, sosyal ve hafif bir ruh hali içinde olmanın bedenini nasıl canlandırdığını fark ediyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…