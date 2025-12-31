onedio
Ocak Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Ocak 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.12.2025 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının Ocak ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ocak ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ayın sonu kadar gökyüzünde değişim rüzgarları esiyor. Güneş, Kova burcuna adım atıyor ve bu geçiş, hayatına taze bir enerji getiriyor. Bu enerji, Ocak ayı boyunca hayatına nefes alacak bir genişlik ve hareketlilik kazandırıyor.

Güneş'in Kova burcuna geçişi, sadece gökyüzünde bir hareketlilik yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda senin de içinde bulunduğun hareketliliği arttırıyor. İçinde bir yerlerde uyanan bu hareket isteği, sana kendini daha dinamik, daha enerjik hissettiriyor.

Yani, yılın ilk ayında, sosyal ve hafif bir ruh hali içinde olmanın bedenini nasıl canlandırdığını fark ediyorsun. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

