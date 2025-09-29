30 Eylül Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Güneş'in burcunda konumlanmasıyla adaletli ve dengeli olma konusunda sınav vereceksin. Özellikle iş ortaklıklarında ve finansal ilişkilerinde uyum arayışını bir üst seviyeye taşıyacaksın. Zira, Plüton ve Uranüs'ün kare açısı, seni iş hayatında ve projelerinde beklenmedik sürprizler ve güç mücadeleleri konusunda uyarıyor. Dengeyi ve adaleti sağlama misyonuyla hareket edeceğin ise aşikar. Ancak haklarını ve sınırlarını korumayı unutma.

Öte yandan eğer bir ekip içinde çalışıyorsan veya bir ortaklığın varsa, bugün beklenmedik yön değişimleri yaşayabilirsin. Bu durumda esnek ve yaratıcı olman, diğerlerinden bir adım öne çıkmanı sağlayacaktır. Ani gelişmelere karşı planlarını hazırlıklı tutman, uzun vadede sana kazanç sağlayacaktır. Her şeyi iyi düşün ve düzeni kurmak için elini taşın altına koy.

Aşk hayatında ise romantizm ve sürprizler bir arada olacak. Beklenmedik bir buluşma ya da karşılaşma, duygusal enerjini yükseltebilir. Eğer bekarsan, bu karşılaşma hayatına yeni bir heyecan getirebilir. Bu nedenle bugün, aşk hayatına yeni bir sayfa açabilecek fırsatlara karşı açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…