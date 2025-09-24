25 Eylül Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Güneş ile Plüton'un güçlü bir üçgen oluşturduğu, ev ve aile konularında dönüşüm rüzgarları estiren bir gün bekliyor. Evinde belki bir tadilat, belki bir dekorasyon değişikliği ya da belki de yeni bir düzenleme... Kim bilir? Ailenle olan bağlarında ise eski yaraların iyileştiği, güvenin yeniden tesis edildiği bir süreç seni bekliyor olabilir. Köklerine dönüş yaparak, güveni yeniden inşa etme enerjisi bugün senin olacak.

Kariyerinde ise ailenin desteğini daha çok hissedeceğin bir döneme giriyorsun. Belki evinden yönettiğin bir işin var ve ailenin desteği sayesinde daha da başarılı olabilirsin. Ya da belki de geçmişten gelen bir aile bağlantısı, iş hayatında sana yeni kapılar açabilir. Plüton'un güçlü enerjisiyle geçmişi geride bırakıp, yeni bir düzen kurma fırsatın olacak. İş hayatında daha sağlam adımlar atacağın bir dönem seni bekliyor.

Aşk hayatında ise evinin sıcak ve samimi ortamında romantik anlar yaşayabilirsin. İlişkinin temellerini daha da sağlamlaştırma fırsatı bulabilirsin. Güneş ve Plüton seni sardığında eğer bekarsan, aile aracılığıyla yeni bir tanışma gündeme gelebilir. Kim bilir, belki de ailenin tanıştıracağı kişi hayatının aşkı olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…