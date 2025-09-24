25 Eylül Perşembe Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça etkileyici bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün iki güçlü ismi, Güneş ve Plüton, bir üçgen oluşturarak ev ve aile konularında dönüşüm rüzgarları estiriyorlar. Bu rüzgarlar evinde belki bir tadilatı, belki bir dekorasyon değişikliğini ya da belki de yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirebilir.

Aile bağlarında ise eski yaraların iyileştiği, güvenin yeniden tesis edildiği bir süreç seni bekliyor olabilir. Köklerine dönüş yaparak, güveni yeniden inşa etme enerjisi bugün seninle olacak. Kariyer hayatında ise ailenin desteğini daha çok hissedeceğin bir döneme giriyorsun. Belki evinden yönettiğin bir işin var ve ailenin desteği sayesinde daha da başarılı olabilirsin. Ya da belki de geçmişten gelen bir aile bağlantısı, iş hayatında sana yeni kapılar açabilir. Plüton'un güçlü enerjisiyle geçmişi geride bırakıp, yeni bir düzen kurma fırsatın olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…