Davos’un Karı, Caracas’ın Dumanı Ardında “Kuantum” Sessizliği

Biliyorum zor… Bir yanda Venezuela’da, Hollywood senaristlerinin bile “bu kadar da olmaz” diyeceği o film gibi operasyon…

Pentagon’dan kalkan, Karayipler’e inen o görünmez gölgeler. Maduro’nun götürülüşü… Diğer yanda Somaliland’dan Ukrayna steplerine, Çin Denizi’nden bizim burnumuzun dibine kadar yayılan barut kokusu.

Hepimizin aklı orada. Haksız da sayılmayız.

Ama size bir sır vereyim… Dünyanın “gerçek” elitleri, yani paranın, verinin ve geleceğin sahipleri, şu an Caracas’taki dumanla ilgilenmiyor.

Onlar bavullarını hazırlıyor… Haftaya Davos’a yani Dünya Ekonomik Forumu’na o karlı dağa çıkacaklar.

Dağa çıkacaklarına eminim… Çünkü son 55 yıldır, kesintisiz bu mevsimde burada toplandılar.

Ve siz de emin olun, dağdaki o “büyülü odalarda” (Magic Mountain), ne Maduro konuşulacak ne de Ukrayna.

Onlar, sizin ve benim henüz hayatımızda olmayan, Kapıkule’den daha siyasi ortamlara giriş yapmamış bir kavramı masaya yatıracaklar.