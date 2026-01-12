Balıkesir’in Ruhunu Vizörden Okumak…

'Lensim benim için bir köprü. Yağmurlu bir sokaktan, pazar kalabalığındaki o 'çok kültürlü mantar' amcaya kadar her şey bu albümün bir parçası. Balıkesir sadece bir yer değil, bir duygu; ben sadece o duyguyu görünür kılıyorum.'

Sokaklar Sizi Bekliyor

Halis Dikmen ile geçirdiğimiz bu üç günün sonunda anladık ki; sokaklar sadece gidilen bir yol değil, biriktirilen anıların, paylaşılan kahkahaların ve gizlenen gözyaşlarının canlı deposudur. Halis’in vizöründen süzülen bu kareler, Balıkesir’in kalbinin nerede attığını bize hatırlatıyor. Tabii Halis’in yeteneği sadece dondurulmuş karelerle sınırlı değil; onun o anları adeta yaşatan, ritmi ve duygusu yüksek başarılı videoları ayrı bir sohbet konusu…

Eğer siz de bir gün bu sokaklarda bir lensle dolaşırken Halis’e rastlarsanız, mutlaka kulak verin. Çünkü onun da dediği gibi: 'Farklı bakarsan, her köşe bir hikaye anlatır.'

