Balıkesir’in Ruhunu Vizörden Okumak…

Hüsamettin Oğuz
12.01.2026 - 18:57

Balıkesir, sadece haritadaki bir nokta değil; taş döşeli sokaklarında zeytin kokusunun, rüzgarında ise binbir farklı hayat hikayesinin gizlendiği bir şehirdir. Bu şehrin her köşesinde, sıradan görünen anların ardındaki derinliği yakalayan biri var: M. Halis Dikmen. Kendisini eğitimci, dijital medya uzmanı ve tutkulu bir videographer olarak tanımlayan Halis, @halishocam ve 'Halis Hoca ile Gençler Online' mecralarıyla şehrin nabzını tutuyor. Onun lensi, bir sokağı masala, bir bakışı ise epik bir hikayeye dönüştürebiliyor. Halis’le geçirdiğimiz üç gün boyunca, çektiği 10 ikonik fotoğraf üzerinden Balıkesir’in gizli kalmış ruhunu ve bu anları yakalama sırlarını konuştuk.

Halis, sokak fotoğrafçılığına başladığın o ilk heyecanı temsil eden “Macuncu" karesi bize ne anlatıyor?

'Bu kare, çocukluğumdaki Balıkesir’in bugüne yansımasıdır. O renkli macunlar sadece bir tatlı değil, şehrin sokaklarına serpilmiş bir neşedir. Çekim yaparken o amcanın yüzündeki çizgilerde, geleneği yaşatmanın gururunu görüyorum. Sokak benim için bir hikaye fabrikası ve macuncu da bu fabrikanın en renkli çarklarından biri.'

Gecenin karanlığında yaktığı o tek sigarayla "Evsiz" amca sence şehre nasıl bir mesaj veriyor?

'Sokaklar sadece kahkaha deposu değil, aynı zamanda hüzünlerin de sığınağıdır. Bu amca, şehrin kalabalığı içinde sessiz bir ada gibi. O ateşin aydınlığı, aslında görünmeyen hayatların bir çığlığıdır. Videografimde hep 'sıradanın içindeki olağanüstüyü ararım; o sessiz bekleyiş benim için en derin hikayedir.'

"Ayakkabı Boyacısı Orhan Abi"nin o içten gülüşünü yakalamak zor oldu mu?

'Hiç olmadı çünkü Orhan Abi gibi esnaflar şehrin en samimi damarlarıdır. Elleri boya içinde ama yüreği tertemiz. 'Sokak en iyi öğretmendir' diyorum ya hep; Orhan Abi’den aldığım o hayat enerjisi, kurgu yaparken videoya eklediğim en önemli duygu oluyor.'

"Sokak Bağlamacısı” fotoğrafındaki o melankolik hava Balıkesir’in sesini mi yansıtıyor?

'Kesinlikle. Bağlama bu toprağın sesidir. Kepenklerin önünde, hayatın tam ortasında çalınan o ezgi, benim için 'Halis Sesler' projemin görsel hali. Sokak müzisyeni, şehrin ritmini belirler; ben sadece o ritme eşlik eden bir tanığım.'

Gece yarısı tek başına bekleyen "Çorapçı Abi" sana neler fısıldadı?

'Sokakta yürürken gözüm hep bir şey arar: Ekmek parası için bekleyen o sabırlı gözleri. O amcanın yalnızlığı, şehrin ışıklarıyla zıtlık oluşturuyor. İnsanlar videomu izlediğinde 'Ben de oradaymışım' desin istiyorum; o amcanın bekleyişindeki o ağır havayı hissettirmek asıl amacım.'

"Abilerin Hoş Sohbeti" karesinde sanki zaman durmuş gibi. Emekli kahvesinde yazar Mehmet Bülend Sağlam ile sohbet anını çekmişsin…

'Balıkesir’in o meşhur kahve sohbetleri... Bir yanda bir kitap, diğer yanda demli bir çay. Bu kare şehrin entelektüel ama bir o kadar da mütevazı ruhunu yansıtıyor. Onları çekerken araya girmiyorum, sadece o doğal akışı, o huzurlu frekansı kaydediyorum.'

Modern bir dokunuş: "Sokak Sanatı Grafiti". Bu değişim hakkında ne düşünüyorsun?

'Şehir evriliyor. Eskinin taş sokakları şimdi gençlerin sprey boyalarıyla renkleniyor. 'Gençler Online' serimde tam da bunu anlatıyorum: Sokak, her kuşak için farklı bir tuvaldir. Graffiti, Balıkesir’in modern ve asi yüzüdür.'

"Kedilerin En Sevdiği Yer" fotoğrafındaki o kedi için 'şehrin en eski sakini' demiştin, değil mi?

'Evet, o kedi bir sembol. Sabah fırıncıdan ekmek kırıntısı toplar, akşam motorların üzerinde dünyayı izler. Mizahla karışık bir yaşam dersidir o; hayatta kalmanın ve şehre sahip çıkmanın en sessiz hali.'

"Sucu" ve o meşhur Atatürk bayraklı arabası... Bu karedeki aidiyet duygusunu nasıl açıklarsın?

'Balıkesir, değerlerine bağlı bir şehirdir. O sucu kardeşimizin gülümsemesi ve arabasındaki o bayrak, bu şehrin kimliğidir. Sosyal medyada bu fotoğrafları paylaştığımda insanlar 'Kendimi gördüm' diyorlar. Çünkü bu kareler hepimizin ortak hikayesi.'

Ve son olarak, giriş metnindeki o meşhur "Pamuk Şekerci/Macuncu" karesine geri dönersek; sence bu görüntüler Balıkesir’i bir "duygu albümüne" dönüştürmeye yetti mi?

'Lensim benim için bir köprü. Yağmurlu bir sokaktan, pazar kalabalığındaki o 'çok kültürlü mantar' amcaya kadar her şey bu albümün bir parçası. Balıkesir sadece bir yer değil, bir duygu; ben sadece o duyguyu görünür kılıyorum.'

Sokaklar Sizi Bekliyor

Halis Dikmen ile geçirdiğimiz bu üç günün sonunda anladık ki; sokaklar sadece gidilen bir yol değil, biriktirilen anıların, paylaşılan kahkahaların ve gizlenen gözyaşlarının canlı deposudur. Halis’in vizöründen süzülen bu kareler, Balıkesir’in kalbinin nerede attığını bize hatırlatıyor. Tabii Halis’in yeteneği sadece dondurulmuş karelerle sınırlı değil; onun o anları adeta yaşatan, ritmi ve duygusu yüksek başarılı videoları ayrı bir sohbet konusu…

Eğer siz de bir gün bu sokaklarda bir lensle dolaşırken Halis’e rastlarsanız, mutlaka kulak verin. Çünkü onun da dediği gibi: 'Farklı bakarsan, her köşe bir hikaye anlatır.'

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

