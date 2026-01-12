Balıkesir’in Ruhunu Vizörden Okumak…
Balıkesir, sadece haritadaki bir nokta değil; taş döşeli sokaklarında zeytin kokusunun, rüzgarında ise binbir farklı hayat hikayesinin gizlendiği bir şehirdir. Bu şehrin her köşesinde, sıradan görünen anların ardındaki derinliği yakalayan biri var: M. Halis Dikmen. Kendisini eğitimci, dijital medya uzmanı ve tutkulu bir videographer olarak tanımlayan Halis, @halishocam ve 'Halis Hoca ile Gençler Online' mecralarıyla şehrin nabzını tutuyor. Onun lensi, bir sokağı masala, bir bakışı ise epik bir hikayeye dönüştürebiliyor. Halis’le geçirdiğimiz üç gün boyunca, çektiği 10 ikonik fotoğraf üzerinden Balıkesir’in gizli kalmış ruhunu ve bu anları yakalama sırlarını konuştuk.
Halis, sokak fotoğrafçılığına başladığın o ilk heyecanı temsil eden “Macuncu" karesi bize ne anlatıyor?
Gecenin karanlığında yaktığı o tek sigarayla "Evsiz" amca sence şehre nasıl bir mesaj veriyor?
"Ayakkabı Boyacısı Orhan Abi"nin o içten gülüşünü yakalamak zor oldu mu?
"Sokak Bağlamacısı” fotoğrafındaki o melankolik hava Balıkesir’in sesini mi yansıtıyor?
Gece yarısı tek başına bekleyen "Çorapçı Abi" sana neler fısıldadı?
"Abilerin Hoş Sohbeti" karesinde sanki zaman durmuş gibi. Emekli kahvesinde yazar Mehmet Bülend Sağlam ile sohbet anını çekmişsin…
Modern bir dokunuş: "Sokak Sanatı Grafiti". Bu değişim hakkında ne düşünüyorsun?
"Kedilerin En Sevdiği Yer" fotoğrafındaki o kedi için 'şehrin en eski sakini' demiştin, değil mi?
"Sucu" ve o meşhur Atatürk bayraklı arabası... Bu karedeki aidiyet duygusunu nasıl açıklarsın?
Ve son olarak, giriş metnindeki o meşhur "Pamuk Şekerci/Macuncu" karesine geri dönersek; sence bu görüntüler Balıkesir’i bir "duygu albümüne" dönüştürmeye yetti mi?
'Lensim benim için bir köprü. Yağmurlu bir sokaktan, pazar kalabalığındaki o 'çok kültürlü mantar' amcaya kadar her şey bu albümün bir parçası. Balıkesir sadece bir yer değil, bir duygu; ben sadece o duyguyu görünür kılıyorum.'
Sokaklar Sizi Bekliyor
Halis Dikmen ile geçirdiğimiz bu üç günün sonunda anladık ki; sokaklar sadece gidilen bir yol değil, biriktirilen anıların, paylaşılan kahkahaların ve gizlenen gözyaşlarının canlı deposudur. Halis’in vizöründen süzülen bu kareler, Balıkesir’in kalbinin nerede attığını bize hatırlatıyor. Tabii Halis’in yeteneği sadece dondurulmuş karelerle sınırlı değil; onun o anları adeta yaşatan, ritmi ve duygusu yüksek başarılı videoları ayrı bir sohbet konusu…
Eğer siz de bir gün bu sokaklarda bir lensle dolaşırken Halis’e rastlarsanız, mutlaka kulak verin. Çünkü onun da dediği gibi: 'Farklı bakarsan, her köşe bir hikaye anlatır.'
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!