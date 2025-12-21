onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Aralık - 28 Aralık Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 22 Aralık - 28 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Aralık - 28 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor! Ev, aile ve iş hayatınla ilgili dengeleri sağlamak, bu hafta senin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelecek. Tam da bu noktada Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, evden çalışma düzenini, aileyle ilgili sorumluluklarını ve belki de gayrimenkul yatırımlarını daha ciddiye almanı gerektirecek. 

Haftanın sonuna doğru ise Merkür ile Chiron arasında oluşan üçgen, geçmişte enerjini tüketen ve belki de hâlâ aklını kurcalayan bir aile-iş çatışmasını çözme fırsatı sunacak sana. Şimdi açık ve dürüst konuşmaların, bu konuda sana rahatlama sağlayacağını söyleyebiliriz. Hadi artık, düzeni değiştirmek için ailevi meselelere ev koy! 

Peki ya aşk? Aşk hayatındaysa, güven duygusu bu hafta biraz daha ön plana çıkıyor. Hafta boyunca partnerinle daha sağlam bir bağ kurma ihtiyacı hissedebilirsin... Bu durum, ilişkinde belki de yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Ona hoş sürprizler yapmaya ne dersin? Romantik sürprizler, hoş jestler aşkını pekiştirirken güvenli ilişkinin sınırlarını da genişletebilir. Zira, bu süreçte ona karşı attığın her adım aidiyet duygusunu artıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın