Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor! Ev, aile ve iş hayatınla ilgili dengeleri sağlamak, bu hafta senin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelecek. Tam da bu noktada Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, evden çalışma düzenini, aileyle ilgili sorumluluklarını ve belki de gayrimenkul yatırımlarını daha ciddiye almanı gerektirecek.

Haftanın sonuna doğru ise Merkür ile Chiron arasında oluşan üçgen, geçmişte enerjini tüketen ve belki de hâlâ aklını kurcalayan bir aile-iş çatışmasını çözme fırsatı sunacak sana. Şimdi açık ve dürüst konuşmaların, bu konuda sana rahatlama sağlayacağını söyleyebiliriz. Hadi artık, düzeni değiştirmek için ailevi meselelere ev koy!

Peki ya aşk? Aşk hayatındaysa, güven duygusu bu hafta biraz daha ön plana çıkıyor. Hafta boyunca partnerinle daha sağlam bir bağ kurma ihtiyacı hissedebilirsin... Bu durum, ilişkinde belki de yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Ona hoş sürprizler yapmaya ne dersin? Romantik sürprizler, hoş jestler aşkını pekiştirirken güvenli ilişkinin sınırlarını da genişletebilir. Zira, bu süreçte ona karşı attığın her adım aidiyet duygusunu artıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…