Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında güven duygusu adeta bir yıldız gibi parlıyor. Haftanın her günü, sevgilinle daha derin ve sağlam bir bağ kurma arzusu seni sarıyor. Bu durum, aşk hayatında belki de yeni bir sayfa açmanın anahtarı olabilir, kim bilir?

Sevgilinle olan ilişkinde güven duygusunu güçlendirmek için ona romantik sürprizler yapmayı düşündün mü hiç? Belki bir akşam yemeği, belki onun için yazılmış bir şiir ya da belki de sadece ona olan sevgini ifade eden bir not... Bu tür hoş jestler, aşkınızı pekiştirirken, güvenli bir ilişkinin sınırlarını da genişletebilir. Unutma, bu süreçte sevgiline karşı attığın her adım, aidiyet duygusunu da artıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…