Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında kalbinin ritmini hızlandıracak bir dizi olayla karşılaşabilirsin. Romantik duyguların yoğunlaşacak ve sevdiğin kişiyle birlikte hayalini kurduğun geleceği şekillendirmeye başlayabilirsin. Belki de birlikte bir ev satın almayı, dünya turuna çıkmayı veya belki de bir aile kurmayı hayal edeceksin. Ancak bu süreçte duygusal aşırılıklara kapılmamaya dikkat etmelisin. Zira aşk, kalbinin hızla atmasını sağlarken, aynı zamanda mantıklı düşünme yeteneğini de bulanıklaştırabilir.

Ama eğer bekarsan, bu hafta karşına çıkan ve ilk bakışta 'mükemmel' gibi görünen bir kişiye karşı dikkatli olman gerekebilir. Bu kişi, ilk etapta düşündüğün kadar net ve açık olmayabilir. Belki de gerçek niyetleri ve duyguları hakkında tamamen açık olmayabilirler. Bu yüzden, aşk konusunda acele etmemen ve duygularını ve ilişkini doğru bir şekilde değerlendirmen önemli olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…