Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça önemli bir döneme giriyoruz. Zira bu dönemde Merkür, şifacı Chiron ile bir üçgen oluşturuyor. Bu, bedeninle olan iletişimini daha da güçlendirecek ve sana verdiği sinyalleri daha net bir şekilde yorumlamanı sağlayacak. Tabi bu durumda, özellikle daha önce önemsemediğin, belki de farkına bile varmadığın küçük ağrıların aslında bedeninin sana verdiği 'yanlış hareket' uyarıları olabileceğini fark edeceksin.

Omuz ve kol hattında biriken yükler, sadece fiziksel bir ağırlık değil, aynı zamanda zihinsel bir yük de olabilir. Bu hafta, bu bölgedeki ağırlıkları hafifletmek için biraz zaman ayırmalısın. Kendine odaklanmalı, biraz yavaşlamalı ve uzman desteği almalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…