22 Aralık - 28 Aralık Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 22 Aralık - 28 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Aralık - 28 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. İş hayatında belirsizliklerin arttığı bu dönemde, Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, profesyonel hedeflerini daha ciddi bir bakış açısıyla değerlendirmene yol açıyor. İş yerindeki üst düzey yöneticilerle arandaki ilişkilerin, sorumlulukların ve uzun vadeli planların önem kazanıyor. Bu süreçte disiplinli davranışlar sergilemen, başarıyı kapına kadar getirebilir! 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ile Neptün karesi, iş hayatında beklentilerin ve gerçeklerin arasındaki dengeyi sarsabilir. Kulağına çalınan cazip bir teklif ya da iş birliği fırsatı karşısında heyecanlanabilirsin. Ancak bu aşamada detayları göz ardı etmemen gerektiğini de unutma. Şimdi, hayallerle süslenen değil, somut adımların atıldığı projeler sana kazanç sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik beklentilerin tavan yapacak. Bu aşamada, sevdiğin kişiyle gelecek planları yapmak, hayaller kurmak isteyebilirsin. Ancak duygusal aşırılıklara kapılmamaya özen göstermelisin. ÖTe yandan eğer bekarsan, ilk bakışta 'mükemmel' gibi görünen bir kişi, aslında düşündüğün kadar net ve açık olmayabilir sana karşı! İşte bu yüzden, aşk için acele etme deriz... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
