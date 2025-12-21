Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. İş hayatında belirsizliklerin arttığı bu dönemde, Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, profesyonel hedeflerini daha ciddi bir bakış açısıyla değerlendirmene yol açıyor. İş yerindeki üst düzey yöneticilerle arandaki ilişkilerin, sorumlulukların ve uzun vadeli planların önem kazanıyor. Bu süreçte disiplinli davranışlar sergilemen, başarıyı kapına kadar getirebilir!

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ile Neptün karesi, iş hayatında beklentilerin ve gerçeklerin arasındaki dengeyi sarsabilir. Kulağına çalınan cazip bir teklif ya da iş birliği fırsatı karşısında heyecanlanabilirsin. Ancak bu aşamada detayları göz ardı etmemen gerektiğini de unutma. Şimdi, hayallerle süslenen değil, somut adımların atıldığı projeler sana kazanç sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik beklentilerin tavan yapacak. Bu aşamada, sevdiğin kişiyle gelecek planları yapmak, hayaller kurmak isteyebilirsin. Ancak duygusal aşırılıklara kapılmamaya özen göstermelisin. ÖTe yandan eğer bekarsan, ilk bakışta 'mükemmel' gibi görünen bir kişi, aslında düşündüğün kadar net ve açık olmayabilir sana karşı! İşte bu yüzden, aşk için acele etme deriz... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…