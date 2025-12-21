Sevgili Koç, bu hafta senin için bir hayli hareketli geçecek. Bir yandan iş hayatındaki belirsizliklerle boğuşurken, diğer yandan Venüs'ün Oğlak burcuna geçişiyle profesyonel hedeflerini daha ciddi bir bakış açısıyla ele almanın tam zamanı. İşte şimdi üst düzey yöneticilerle ilişkilerin, sorumlulukların ve uzun vadeli planların önem kazanıyor. Bu süreçte disiplinli davranışlar sergilemen ise başarıyı kapına kadar getirecektir.

Haftanın ortasına geldiğimizde, Venüs ile Neptün karesi seni etkisi altına alabilir. Bu süreçte, iş hayatında beklentilerin ve gerçeklerin arasındaki denge sarsılabilir. Bir yandan da kulağına çalınan cazip bir teklif ya da iş birliği fırsatı karşısında heyecanlanabilirsin. Ancak bu aşamada detayları göz ardı etmemen gerektiğini bilmelisin. Zira, hayallerle süslenen değil, somut adımların atıldığı projeler sana kazanç sağlayacaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…