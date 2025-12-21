onedio
22 Aralık - 28 Aralık Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Aralık - 28 Aralık haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 22 Aralık - 28 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta seni oldukça hareketli ve enerjik bir tempo bekliyor! Ev, aile ve iş hayatının karmaşık dengeleri üzerinde yürümek, bu hafta senin için önemli bir görev olacak. İşte tam bu noktada, Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi seni biraz daha ciddi bir hava içine çekecek. Evden çalışma düzenini yeniden gözden geçirmen, ailevi sorumluluklarını daha da önemsemeye başlaman ve belki de gayrimenkul yatırımlarını bir adım öteye taşıman gerekecek.

Haftanın sonuna doğru ise Merkür ile Chiron arasında oluşan üçgen, geçmişte enerjini tüketen ve belki de hâlâ aklını kurcalayan bir ailevi çatışmayı çözme fırsatını önüne serecek. Şimdi, bu konuda açık ve dürüst konuşmaların, senin için bir rahatlama sağlayacağını söyleyebiliriz. Artık, ailevi meselelere yeni bir bakış açısı getirmenin ve düzeni değiştirmenin zamanı geldi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

