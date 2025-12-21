Sevgili Terazi, bu hafta seni oldukça hareketli ve enerjik bir tempo bekliyor! Ev, aile ve iş hayatının karmaşık dengeleri üzerinde yürümek, bu hafta senin için önemli bir görev olacak. İşte tam bu noktada, Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi seni biraz daha ciddi bir hava içine çekecek. Evden çalışma düzenini yeniden gözden geçirmen, ailevi sorumluluklarını daha da önemsemeye başlaman ve belki de gayrimenkul yatırımlarını bir adım öteye taşıman gerekecek.

Haftanın sonuna doğru ise Merkür ile Chiron arasında oluşan üçgen, geçmişte enerjini tüketen ve belki de hâlâ aklını kurcalayan bir ailevi çatışmayı çözme fırsatını önüne serecek. Şimdi, bu konuda açık ve dürüst konuşmaların, senin için bir rahatlama sağlayacağını söyleyebiliriz. Artık, ailevi meselelere yeni bir bakış açısı getirmenin ve düzeni değiştirmenin zamanı geldi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…