22 Aralık - 28 Aralık Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Aralık - 28 Aralık haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları



Sevgili Terazi, bu hafta Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu kare açı, sana önemli bir işaret veriyor: Su dengesi. Bu hafta ödem, şişkinlik ya da belirsiz bir ağırlık hissi seni rahatsız edebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durum geçici ve tamamen kontrol altında olabilir.

Görüne o ki hassas ve dengeli yapın bu hafta biraz daha fazla dikkat gerektirecek. Bedeninin çığlıklarını duyman ve ona göre hareket etmen önemli. Bu hafta bedeninin istediği şey ise sadece 'denge' değil, 'netlik'. Yani, ne içtiğini ve ne yediğini bilmen, kendini daha rahat ve huzurlu hissetmeni sağlayacak. Bu hafta biraz daha sağlıklı beslenmeye ve bol su tüketmeye ne dersin? Böylece bedenindeki su dengesinin de düzeldiğini fark edebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

