Sevgili Terazi, bu hafta Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu kare açı, sana önemli bir işaret veriyor: Su dengesi. Bu hafta ödem, şişkinlik ya da belirsiz bir ağırlık hissi seni rahatsız edebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durum geçici ve tamamen kontrol altında olabilir.

Görüne o ki hassas ve dengeli yapın bu hafta biraz daha fazla dikkat gerektirecek. Bedeninin çığlıklarını duyman ve ona göre hareket etmen önemli. Bu hafta bedeninin istediği şey ise sadece 'denge' değil, 'netlik'. Yani, ne içtiğini ve ne yediğini bilmen, kendini daha rahat ve huzurlu hissetmeni sağlayacak. Bu hafta biraz daha sağlıklı beslenmeye ve bol su tüketmeye ne dersin? Böylece bedenindeki su dengesinin de düzeldiğini fark edebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…