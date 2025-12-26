onedio
Birinin Size Değer Verip Vermediğini Gösteren "Sandalye Teorisi" Nedir?

Gökçe Cici
26.12.2025 - 11:22

Son dönemde sosyal medyada sıkça karşılaşılan Sandalye Teorisi, ilişkilerde değer görme meselesini basit ama çarpıcı hareket üzerinden ele alıyor. Teoriye göre insan hayatında herkesin oturduğu bir masa var. O masada gerçekten önem verilen kişiler için yer açılıyor. Yorgun, yük taşıyan ya da desteğe ihtiyaç duyan kişi geldiğinde tavır netleşiyor. Sandalye sunulup sunulmadığı, ilişkideki konumu anlatan sembole dönüşüyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

Sandalye Teorisi, değer verme halini basit hareketle anlatıyor

Sandalye Teorisi’ne göre herkesin hayatında bir masa bulunuyor. O masada gerçekten önem verilen kişiler için yer açılıyor. Ortama giren kişi yorgunsa, eli doluysa ya da desteğe ihtiyaç duyuyorsa, karşısındaki insanlar sandalyeyi kendiliğinden hazırlıyor.

Talep edilmeden yapılan hareket, düşünülme ve önemsenme hâlini temsil ediyor. Sandalye yalnızca fiziksel nesne olarak görülmüyor; ilişkideki görünürlük ve yer edinme durumunu simgeliyor. Teori, söylenmeyen ama hissedilen davranışlara odaklanıyor.

Teoride sandalyenin sunulmaması, ilişkideki konumu işaret ediyor

Teoriye göre sandalyenin sunulmaması, kişinin masada kenarda tutulduğunu gösteriyor. Ayakta bekleyen, yer açılmasını talep etmek zorunda kalan ya da varlığıyla rahatsızlık hissi uyandıran kişi, ilişkide geri planda konumlanıyor.

Sandalye istemek zorunda kalınması, değer görme ihtiyacının açık göstergesi olarak kabul ediliyor. Teori, sürekli izin isteyen ya da varlığını kanıtlamaya çalışan kişilerin yanlış masada oturuyor olabileceğini öne sürüyor. Sandalye burada kabul ve alan açma sembolüne dönüşüyor.

Sandalye Teorisi, ilişkileri tek ana değil sürekliliğe bağlıyor

Teori, tek bir an üzerinden kesin yargı kurulmasını savunmuyor. Sandalyenin sunulup sunulmaması, zaman içinde tekrar eden davranışlarla birlikte anlam kazanıyor. Sürekli fark edilen, alan açılan ve desteklenen kişi için sandalye zaten hazır oluyor.

Aynı şekilde yalnızca yüzeysel nezaket göstergeleri de yeterli sayılmıyor. Sandalye Teorisi, ilişkideki değerin süreklilik gösteren ilgi ve düşünceyle anlaşılabileceğini vurguluyor. Masa etrafındaki davranışlar, ilişkinin genel yapısını ele veriyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
