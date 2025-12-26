Birinin Size Değer Verip Vermediğini Gösteren "Sandalye Teorisi" Nedir?

Sandalye Teorisi’ne göre herkesin hayatında bir masa bulunuyor. O masada gerçekten önem verilen kişiler için yer açılıyor. Ortama giren kişi yorgunsa, eli doluysa ya da desteğe ihtiyaç duyuyorsa, karşısındaki insanlar sandalyeyi kendiliğinden hazırlıyor.

Talep edilmeden yapılan hareket, düşünülme ve önemsenme hâlini temsil ediyor. Sandalye yalnızca fiziksel nesne olarak görülmüyor; ilişkideki görünürlük ve yer edinme durumunu simgeliyor. Teori, söylenmeyen ama hissedilen davranışlara odaklanıyor.