Birinin Size Değer Verip Vermediğini Gösteren "Sandalye Teorisi" Nedir?
Son dönemde sosyal medyada sıkça karşılaşılan Sandalye Teorisi, ilişkilerde değer görme meselesini basit ama çarpıcı hareket üzerinden ele alıyor. Teoriye göre insan hayatında herkesin oturduğu bir masa var. O masada gerçekten önem verilen kişiler için yer açılıyor. Yorgun, yük taşıyan ya da desteğe ihtiyaç duyan kişi geldiğinde tavır netleşiyor. Sandalye sunulup sunulmadığı, ilişkideki konumu anlatan sembole dönüşüyor.
Sandalye Teorisi, değer verme halini basit hareketle anlatıyor
Teoride sandalyenin sunulmaması, ilişkideki konumu işaret ediyor
Sandalye Teorisi, ilişkileri tek ana değil sürekliliğe bağlıyor
