Herkesin Attığı Tuvalet Kağıdı Rulosu Sandığınızdan Çok Daha Değerli
Evde biten her tuvalet kağıdı rulosu genelde düşünmeden çöpe gidiyor. Karton silindir formu çoğu kişiye anlamsız geliyor. Yer kapladığı düşünülüyor, elde tutulmaya değmez sanılıyor. Oysa geri dönüşüm uzmanları aynı fikirde değil. Karton rulolar, çevre dostu yaşam alışkanlıklarında önemli rol üstleniyor. Üstelik ev düzeninden bitki yetiştirmeye kadar uzanan geniş kullanım alanları sunuyor.
Geri dönüşüm dünyasında en çok göz ardı edilen kartonlardan sayılıyor
Bahçecilikte plastik saksılara güçlü alternatif oluşturuyor
Ev düzeninden el işlerine kadar beklenmedik alanlarda kullanılıyor
