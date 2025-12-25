onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Herkesin Attığı Tuvalet Kağıdı Rulosu Sandığınızdan Çok Daha Değerli

Herkesin Attığı Tuvalet Kağıdı Rulosu Sandığınızdan Çok Daha Değerli

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 17:24

Evde biten her tuvalet kağıdı rulosu genelde düşünmeden çöpe gidiyor. Karton silindir formu çoğu kişiye anlamsız geliyor. Yer kapladığı düşünülüyor, elde tutulmaya değmez sanılıyor. Oysa geri dönüşüm uzmanları aynı fikirde değil. Karton rulolar, çevre dostu yaşam alışkanlıklarında önemli rol üstleniyor. Üstelik ev düzeninden bitki yetiştirmeye kadar uzanan geniş kullanım alanları sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geri dönüşüm dünyasında en çok göz ardı edilen kartonlardan sayılıyor

Geri dönüşüm dünyasında en çok göz ardı edilen kartonlardan sayılıyor

Tuvalet kağıdı ruloları, karbon açısından zengin karton yapıya sahip. Toprakla temas ettiğinde hızla ayrışıyor ve organik atıklarla dengeli yapı oluşturuyor. 

Özellikle sebze kabukları ve meyve atıklarıyla birlikte kullanıldığında kompost kalitesini ciddi şekilde artırıyor. Karton yapı, toprağın hava almasını kolaylaştırıyor ve bitki kökleri için daha sağlıklı ortam oluşturuyor.

Evde kompost yapmak isteyenler için maliyetsiz ve zahmetsiz seçenek sunuyor. Rulolar küçük parçalara ayrılıp toprağa karıştırılıyor, ardından düzenli sulamayla ayrışma süreci başlatılıyor. Ortaya çıkan toprak karışımı, saksı bitkilerinden bahçe sebzelerine kadar pek çok alanda değerlendiriliyor. Çöp miktarı azalıyor, organik döngü ev ortamında kurulmuş oluyor.

Bahçecilikte plastik saksılara güçlü alternatif oluşturuyor

Bahçecilikte plastik saksılara güçlü alternatif oluşturuyor

Bahçeyle ilgilenenlerin son dönemde sıkça tercih ettiği yöntemlerden biri, fide yetiştirirken tuvalet kağıdı rulolarından yararlanmak. Karton silindir, tohum ekimi için ideal boyut sunuyor. Toprak doldurulup tohum yerleştiriliyor, filizlenme süreci ev ortamında takip ediliyor. Kökler karton yapıdan rahatlıkla geçebiliyor.

Fide bahçeye aktarılırken karton rulonun çıkarılmasına gerek kalmıyor. Toprakla birlikte dikildiğinde karton kısa sürede ayrışıyor. Plastik saksılarda yaşanan kök sıkışması gibi problemler yaşanmıyor. 

Ayrıca plastik kullanımının azalması, çevre açısından önemli kazanım sağlıyor. Bahçecilik masrafları düşüyor, atık miktarı da doğal şekilde kontrol altına alınıyor.

Ev düzeninden el işlerine kadar beklenmedik alanlarda kullanılıyor

Ev düzeninden el işlerine kadar beklenmedik alanlarda kullanılıyor

Tuvalet kağıdı ruloları yalnızca toprakla sınırlı kalmıyor. Ev düzeni konusunda da oldukça işlevsel. Şarj kabloları, kulaklıklar ve küçük elektronik aksesuarlar karton ruloların içine yerleştirilerek çekmece karmaşası önleniyor. Dikey şekilde konumlandırıldığında yerden tasarruf sağlanıyor.

El işi projelerinde de sıkça tercih ediliyor. Renkli kağıtlarla kaplanarak masa üstü düzenleyiciye dönüşebiliyor. Çocuklar için oyuncak yapımında, okul projelerinde veya dekoratif süslerde rahatlıkla değerlendiriliyor. 

Evcil hayvanlar için basit oyuncaklar hazırlamak da mümkün. Karton yapı sayesinde kesme, boyama ve şekillendirme oldukça kolay ilerliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın