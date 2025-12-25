Herkesin Attığı Tuvalet Kağıdı Rulosu Sandığınızdan Çok Daha Değerli

Tuvalet kağıdı ruloları, karbon açısından zengin karton yapıya sahip. Toprakla temas ettiğinde hızla ayrışıyor ve organik atıklarla dengeli yapı oluşturuyor.

Özellikle sebze kabukları ve meyve atıklarıyla birlikte kullanıldığında kompost kalitesini ciddi şekilde artırıyor. Karton yapı, toprağın hava almasını kolaylaştırıyor ve bitki kökleri için daha sağlıklı ortam oluşturuyor.

Evde kompost yapmak isteyenler için maliyetsiz ve zahmetsiz seçenek sunuyor. Rulolar küçük parçalara ayrılıp toprağa karıştırılıyor, ardından düzenli sulamayla ayrışma süreci başlatılıyor. Ortaya çıkan toprak karışımı, saksı bitkilerinden bahçe sebzelerine kadar pek çok alanda değerlendiriliyor. Çöp miktarı azalıyor, organik döngü ev ortamında kurulmuş oluyor.