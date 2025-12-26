onedio
Temizlik Yaparken Fark Etmeden Hepimizin Yaptığı 10 Komik Hareket

etiket Temizlik Yaparken Fark Etmeden Hepimizin Yaptığı 10 Komik Hareket

Ceren Özer
Ceren Özer
26.12.2025 - 11:31

Temizlik yapmak ciddi bir iş olabilir ama kabul edelim; hepimizin durup kendi halimize bir bakıp içten içten güldüğü anlar da var. Bunlar bir tek senin başına gelmiyor, inan!

Gelin, temizlik moduna girince otomatik olarak açılan o komik, samimi ve biraz da gizli davranışları birlikte hatırlayalım. 😄🧹✨

1. Müziği açıp kendimizi tam bir klip yıldızı sanmak.

Evin kapıları kapandı mı, temizlik modu açıldı mı… hop! İçimizdeki sahne sanatçısı bir anda devreye giriyor. Elinizdeki süpürge bir anda mikrofon oluyor, mutfaktaki tezgâh sahne ışığı görevine geçiyor. Kimimiz Tarkan kesiliyor, kimimiz Dua Lipa oluyor.

Şarkının nakaratı geldiğinde mop’la ritmik hareketler yapmak, süpürgeyle dans etmek… Kabul edelim, hepimiz gizli gizli ev içi konseri veriyoruz.

2. Ayna silerken kendimizle bakışıp ‘parladıkça parlayan’ özgüven.

Aynayı silmek bir temizlik aşaması değil, özgüven perdesinin açılması resmen. Bezi bir sağ yap, bir sol yap… Yansıma netleştikçe yüzümüzde anlamsız bir “hmm fena değilim” bakışı.

Bir de o yüz ifadeleri yok mu? Ayna sanki bizi o anda HD moduna alıyor; bezle yukarıdan aşağıya silerken yüzünüzde otomatik bir ciddiyet, bir odaklanma…

Hatta bazen aynayı sildikten sonra bir iki saniye durup “şurada bir saçımı düzelteyim” anı bile gelir.

3. Süpürge borusuyla mobilya aralarına bakıp gizli hazine keşfediyormuş gibi davranmak.

Hepimiz temizlik sırasında bir noktada Indiana Jones’a dönüşüyoruz. Süpürge borusunu alıp koltuk, yatak altına, dolap köşesine doğru uzatırken o an kendimizi bir keşif gezisinde gibi hissediyoruz.

Sanki oradan kayıp bir hazine çıkacak da belgesel çekilecek!

Gerçekte çıkan şey?

– Bir çorap

– Üç yıldır kayıp olan toka

– Nerden geldiği belli olmayan bir Lego

– Ve büyük ihtimalle bir avuç toz

Ama o anki heyecan yok mu? Süpürge borusunu uzatırken “bakalım bugün ne bulacağız?” hissi… Temizlik değil, arkeolojik kazı sanki.

4. Mop’u dans partnerine çevirip salonu sahne sanmak.

Mop yalnızca yer temizlemeye yarayan bir araç değil; temizlik dünyasının gizli eğlence aleti. Bir anda sanatçı, bir anda dansçı oluyorsunuz.

Özellikle parke zeminde hafif kayarak dönmek yok mu…

Dönüşlerde mop’u kolunuza alıp profesyonelmiş gibi bir hareket yapmak, sonra kendinize gülmek…

5. ‘Şurayı da yapayım’ diyerek tüm evi yanlışlıkla baştan aşağı temizlemek.

Temizlik başlar: “Sadece mutfak tezgâhını sileceğim.”

İki dakika sonra: “Bir dolap üstüne bakayım.”

Beş dakika sonra: “Cam da kirliymiş onu da bir halledeyim.”

Yarım saat sonra: “Eee artık banyo da çıksın aradan.”

Ve üç saat sonra kendinizi perdeleri indirirken bulursunuz.

Hiçbirimiz planlamıyoruz ama temizlik zincirleme reaksiyon gibi. Bir yere dokunuyorsun, diğer yeri tetikliyor. Temizlik domino taşı!

6. Temizlik ürününü sıkmadan önce reklam çekiyormuş gibi poz vermek.

O temizlik spreyleri yok mu…

Sıkmadan önce bir hafif bilek hareketi, yüzümüzde profesyonel bir ciddiyet, sanki markanın seninle iş birliği yaptığı bir reklam çekimi.

Hatta sprey sıkıldıktan sonra çıkarılan o havalı el hareketi yok mu? “Evet, işte böyle kullanıyoruz!” dercesine.

Bir de spreyin kokusu gelince dramatik bir nefes alıp “oh mis gibi” bakışı… Reklam sektörü bizi görse hemen kapar.

7. Çöpü dışarı çıkarırken kendimizi aksiyon filminde sanmak.

Çöp poşetini çıkarmak sıradan bir iş olabilir ama o yolculuk… tam bir aksiyon filmi sahnesi!

Poşet dolu, bir yandan sızıyor, bir yandan yırtılma tehlikesi… Siz kapıya doğru yürürken dramatik fon müziği adeta çalıyor.

Poşeti dışarı bıraktığınız an ise “görev başarıyla tamamlandı” hissi gelir. Müzik çalsa tam olur.

8. Bulanık aynaya nefes üfleyip sihirbazlığa soyunmak.

Banyo aynası buğuluysa geçmiş olsun… hepimizin içindeki çocuk hemen devreye giriyor.

Sıcak bir nefes → buğulu yüzey → parmağınla bir çizgi → “vay be bak nasıl açıldı!”

Hatta bazen istemsizce kalp çizmek, isminin baş harfini yazmak ya da gülen surat yapmak…

9. Toz topuyla amansız düello yaşamak.

Dünyanın en hızlı kaçan canlısı: Yatak altındaki o toz/saç topu.

Süpürgeyi sokarsın, kaçar. Bir daha denersin, yine kaçar. Sanki karşılıklı bir savaş var.

İyice sinirlenip “bugün seni alacağım oğlum” diye söylenmek de klasik.

Sonunda yakalayınca gelen zafer duygusu: “İşte bu!”

10. Temizlik bitince evi turlayıp kendi emeğimize hayran kalmak.

Temizlik bittikten sonra hepimiz aynı şeyi yapıyoruz:

Odadan odaya geçip “Burası çok güzel olmuş”, “Şuraya bak parıl parıl”…

Bir nevi kendi emeğimize hayran kalma turu.

Bu gezinti yapılmadan temizlik asla tamamlanmış sayılmaz.

Bir derin nefes, iki gurur dolu bakış… Bunu hakettik!

Ceren Özer
Ceren Özer
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
