Temizlik Yaparken Fark Etmeden Hepimizin Yaptığı 10 Komik Hareket
Temizlik yapmak ciddi bir iş olabilir ama kabul edelim; hepimizin durup kendi halimize bir bakıp içten içten güldüğü anlar da var. Bunlar bir tek senin başına gelmiyor, inan!
Gelin, temizlik moduna girince otomatik olarak açılan o komik, samimi ve biraz da gizli davranışları birlikte hatırlayalım. 😄🧹✨
1. Müziği açıp kendimizi tam bir klip yıldızı sanmak.
2. Ayna silerken kendimizle bakışıp ‘parladıkça parlayan’ özgüven.
3. Süpürge borusuyla mobilya aralarına bakıp gizli hazine keşfediyormuş gibi davranmak.
4. Mop’u dans partnerine çevirip salonu sahne sanmak.
5. ‘Şurayı da yapayım’ diyerek tüm evi yanlışlıkla baştan aşağı temizlemek.
6. Temizlik ürününü sıkmadan önce reklam çekiyormuş gibi poz vermek.
7. Çöpü dışarı çıkarırken kendimizi aksiyon filminde sanmak.
8. Bulanık aynaya nefes üfleyip sihirbazlığa soyunmak.
9. Toz topuyla amansız düello yaşamak.
10. Temizlik bitince evi turlayıp kendi emeğimize hayran kalmak.
