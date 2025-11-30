Sevgili Terazi, bu ay senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek! Ayın ilk haftalarında, Merkür'ün Jüpiter ile kurduğu pozitif bağlantı, kariyer ve finansal konularında adeta bir kısmet kapısı aralayacak. Yaratıcı projelerin ve stratejik adımlarınla, sektördeki rakiplerini geride bırakacak bir enerjiye sahip olacaksın. Ancak unutma, bu dönemde planlı hareket etmek ve disiplinli olmak, başarının ve kazancın anahtarı olacak.

Ayın ortalarına geldiğimizde ise Merkür'ün Uranüs ile olan karşıtlığı, beklenmedik gelişmeler ve sürpriz fırsatlarla dolu bir dönemi işaret ediyor. Paniğe kapılma ama ani kararlar alman gerekebilir ve bu durumda sezgilerine güvenmek ve hızlı düşünmek senin için büyük avantaj sağlayacaktır. Enerjini dengede tutmak ve riskleri iyi hesaplamak için analitik zekan kadar diplomatik karakterine de güven. Senin olanı alacaksın.

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında ise Dolunay'ın enerjisi, kalbini en derin yerlerinden etkileyebilir... Bu dönemde sadece sürprizlerle karşılaşmayacak, aynı zamanda ilişkilerinde duygusal farkındalığın ve anlamlı bağların ön plana çıkacağını göreceksin. Kalbini açmak isteyeceksin. Çünkü yüzeysel ilişkiler ve anlık yakınlaşmalar seni tatmin etmeyecek. Aksine dolu dolu bir aşk sürecine taşıyacak bu heyecan seni! Kalbin derin duygularla rüzgara kapılmaya hazır, peki aklın buna onay verir mi? Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…