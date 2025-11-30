Sevgili Terazi, bu ayın aşk atmosferi kalbinin en derin köşelerine nüfuz edecek bir enerjiyle dolu. Dolunay'ın büyülü ve gizemli enerjisi, aşk hayatını etkisi altına alacak ve seni bir dizi sürprizle karşı karşıya bırakacak. Ancak bu sürprizler sadece olayların yüzeyinde değil, duygusal derinliklerinde de hissedilecek. İlişkilerinde duygusal farkındalığın ve anlamlı bağların ön plana çıkacağı bir döneme giriş yapıyorsun.

Kalbinin kapılarını ardına kadar açmak isteyeceksin, çünkü bu dönemde yüzeysel ilişkiler ve anlık yakınlaşmalar seni tatmin etmeyecek. Aşk hayatında daha derin, daha anlamlı ve daha dolu dolu bir sürece doğru yol alıyorsun. Bu heyecan, seni kalbinin derinliklerine doğru bir rüzgar gibi sürükleyecek. Ancak burada önemli olan nokta, kalbinin bu rüzgara kapılıp kapılmayacağı değil, aklının buna onay verip vermeyeceği. Bu ayın sonunda ise aşkta her şey değişmiş olacak! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…