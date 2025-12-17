onedio
Gülben Ergen, Yılbaşı Kutlamanın Dinen Caiz Olmadığını Savunan Sevda Türküsev'e Daha Fazla Katlanamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
17.12.2025 - 19:51

Hemcinsleriyle ne derdi olduğuna akıl sır erdiremediğimiz ve yaptığı yorumlarla sık sık gündem olmayı başaran Sevda Türküsev, bu sefer de yılbaşı kutlamakla ilgili fikrini dile getirmeye karar verdi. 

Sabır zorlayan Sevda Türküsev'e Gülben Ergen'den cevap gecikmedi.

Yaptığı her yorumla birilerinin sinirini bozmayı mutlaka başaran Sevda Türküsev'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Hayatımıza girdiği günden beri hemcinsleri başta olmak üzere herkesle bir alıp veremediği olan, herkese ahlak bekçiliği yapmayı da uygun gören Sevda Türküsev, her açıklamasıyla mutlaka gündeme oturmayı başarıyor. 

Bugüne dek birçok ünlü isim doğrudan kendisine çıkışıp cevap verdiyse de Sevda Türküsev, absürt eleştirilerine doyamıyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde de Mustafa Sandal'ın nafaka meselesine burnunu sokmaya karar vermiş, Sandal'a çıkışmıştı. Mustafa Sandal'dan kapak niteliğinde bir cevap gelmişti kendisine...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yılbaşına sayılı gün kala Sevda Türküsev'den bu sefer de yılbaşı kutlamalarına dair keskin bir açıklama geldi.

Müslümanların yılbaşı kutlamayacağını belirterek konuyu dine bağlayan Sevda Türküsev, 'Yılbaşı kutlamak dinen caiz değildir' yorumuyla gündeme oturdu. 

Yılbaşının bir bayram olmadığını, yeni yıl kutlaması olduğu noktasını kaçıran Sevda Türküsev'e daha fazla katlanamayıp patlayan isim Gülben Ergen oldu. 

Sevda Türküsev'in müslümanlık ve yılbaşı açıklamasına sabır dileyerek yorum yaptı!

Lila Ceylan
