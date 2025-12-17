Gülben Ergen, Yılbaşı Kutlamanın Dinen Caiz Olmadığını Savunan Sevda Türküsev'e Daha Fazla Katlanamadı!

Hayatımıza girdiği günden beri hemcinsleri başta olmak üzere herkesle bir alıp veremediği olan, herkese ahlak bekçiliği yapmayı da uygun gören Sevda Türküsev, her açıklamasıyla mutlaka gündeme oturmayı başarıyor.

Bugüne dek birçok ünlü isim doğrudan kendisine çıkışıp cevap verdiyse de Sevda Türküsev, absürt eleştirilerine doyamıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde de Mustafa Sandal'ın nafaka meselesine burnunu sokmaya karar vermiş, Sandal'a çıkışmıştı. Mustafa Sandal'dan kapak niteliğinde bir cevap gelmişti kendisine...