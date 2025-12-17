onedio
Son Halini Paylaştı: Arabesk Müziğin Sevilen İsmi Cansever'den Kötü Haber!

Lila Ceylan
17.12.2025 - 19:30

Arabeskin sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Cansever'den kötü haber geldi. Kansere yakalandığını duyuran Cansever, konserlerine ara verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabeskin dev isimlerinden Cansever'i mutlaka tanırsınız.

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, kendine has sesi ve tarzıyla dikkat çekmiş, 90'lı yılların sonunda müzik dünyasında giriş yapmış ve çok da sevilmişti.

Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Cansever, belli başlı zorluklar ve hastalıklarla mücadele etmiş ve bu sıkıntılı zamanlarında müzik piyasasından uzak kalmıştı. 

Yaşamını Almanya'da sürdüren Cansever, bir süre sonra aramıza yeniden döndü ve konserlerine hız kesmeden devam etti. 

En son Güllü'nün vefatı üzerine yaptığı ve vefasızlıktan dert yandığı paylaşımıyla gündeme oturmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki Cansever'den kötü haber geldi.

Cansever, kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıkladı ve konserlerine bir süre ara vereceğini duyurdu. 

Cansever'İn hasta yatağından paylaştığı fotoğraf, sevenlerini endişelendirdi.

Lila Ceylan
