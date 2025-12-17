Son Halini Paylaştı: Arabesk Müziğin Sevilen İsmi Cansever'den Kötü Haber!

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, kendine has sesi ve tarzıyla dikkat çekmiş, 90'lı yılların sonunda müzik dünyasında giriş yapmış ve çok da sevilmişti.

Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Cansever, belli başlı zorluklar ve hastalıklarla mücadele etmiş ve bu sıkıntılı zamanlarında müzik piyasasından uzak kalmıştı.

Yaşamını Almanya'da sürdüren Cansever, bir süre sonra aramıza yeniden döndü ve konserlerine hız kesmeden devam etti.

En son Güllü'nün vefatı üzerine yaptığı ve vefasızlıktan dert yandığı paylaşımıyla gündeme oturmuştu.